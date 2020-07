Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta 1-0 dai Blancos contro il Getafe: "Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una partita complicata ma allo stesso tempo eravamo consapevoli che, giocando con pazienza e attenzione, avremmo potuto vincere. Senza sofferenza, nessun obiettivo può essere raggiunto. Sono tre punti importanti, ma non possiamo dire di aver già vinto la Liga: abbiamo conquistato tre punti ma non abbiamo vinto nulla, questo è un campionato molto difficile. Vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi".