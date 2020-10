L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, prossimo avversario dell'Inter nel girone di Champions League, ha parlato così alla vigilia del match di campionato contro l'Huesca: "Sento parlare di finale contro l'Inter, ma per me la finale è domani contro l'Huesca: non esiste pensare a martedì". Sul caso Vinicius-Benzema: "È un bene che queste cose accadano, molte cose accadono in campo a caldo, ma ora ci sono tante telecamere e queste cose si vedono regolarmente. Non c'è nessun tipo di problema