Dopo il match di ieri tra Levante e Real Madrid, che ha visto trionfare a sorpresa i padroni di casa per 1-0, l'allenatore delle Merengues Zinedine Zidane si è espresso in conferenza stampa riguardo l’infortunio capitato ad Eden Hazard: “Non ho belle sensazioni a riguardo. Ha subito un brutto colpo alla caviglia, che ora gli fa male. Valuteremo meglio nei prossimi giorni, ma è una grande perdita per noi”.