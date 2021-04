Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, risponde così, in conferenza stampa, alle domande sulla Superlega: "Questa è una domanda alla quale può rispondere solo una persona, il presidente. Io sono qui per parlare della partita, non per parlare di altre cose. Non è il mio lavoro. Ci aspettiamo una punizione dalla UEFA? Non ne abbiamo parlato con la squadra. Abbiamo una partita da giocare al meglio".