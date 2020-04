Hanno nomi nobili, ma la posizione in classifica non è delle migliori., due delle poche società al mondo che possono tirare un calcio al pallone. Sì, perché, in Nicaragua la Primera Divisiòn non si ferma. 5 casi di coronavirus nel Paese, ma nell'ultima assemblea, che si è tenuta oggi, la maggioranza ha deciso di andare avanti: porte chiuse, guanti e mascherine per i calciatori. E un pallone da prendere a calci.Così come ine in, dove nellacomanda, club che compie quest'anno 15 anni, pronto a tornare in campo il 4 aprile. Sprazzi di calcio in un mondo fermo, calciatori che rincorrono un pallone mentre gli altri si allenano a casa. Con Real Madriz e Juventus Managua che inseguono, con 12 punti in 13 partite; mentre nella notte italiana ci sarà lo scontro al vertice tra il Managua FC e il Real Estelì. Prima contro secondo. Con mascherine e guanti.I giocatori del Managua FC e del Cacique Diriangen FC scendono in campo al National Stadium di Managua (partita del 28 marzo).