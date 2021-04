Non sarà facile, per il Real Madrid, strappare la qualificazione a Stamford Bridge. L'1-1 contro il Chelsea ha mostrato la solidità e il coraggio dei Blues, propositivi e decisamente più pimpanti dei Blancos. I quali, al ritorno, fissato mercoledì prossimo, rischiano di fare a meno di Marcelo. Il motivo risiede nelle elezioni dell'Assemblea di Madrid: El Mundo, infatti, svela come il terzino sia stato sorteggiato e convocato in un seguo elettorale, dove sarà scrutatore.