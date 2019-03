Secondo quanto riportato da diversi media in Spagna, nel corso dell'allenamento del sabato sono volate scintille all'interno dello spogliatoio del Real Madrid. Protagonisti due separati in casa di questo momento difficile per le Merengues, nonché due senatori della squadra: Sergio Ramos e Marcelo. Il terzino brasiliano ha infatti esultato con particolare entusiasmo alla vittoria in partitella contro il compagno di reparto che ha reagito con forza alla provocazione. Per un momento nerissimo e una separazione a fine stagione che sembra sempre più probabile. La Juventus spera, e tratta da tempo con Marcelo.