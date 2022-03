La trattativa tra il Real Madrid e Kylian Mbappè decolla. Secondo Marca, infatti, quella che sta per cominciare è la settimana in cui si chiuderà l'accordo per la stella francese in uscita dal PSG a parametro zero. Si parla di circa 70 milioni di euro di premio alla firma per Mbappé e 25 milioni di euro di stipendio a stagione.