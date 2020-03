Martin Odegaard, centrocampista di proprietà del Real Madrid ma in prestito alla Real Sociedad, ha parlato ai microfoni di Diario Vasco riguardo le incessanti voci sul suo futuro ed ha espresso la voglia di giocare in Champions League: “Sarei entusiasta di giocare in Champions. Trovarsi di fronte le migliori squadre del mondo sarebbe un sogno per qualsiasi giocatore, ma in corsa ci sono tanti ottimi club come Valencia, Atletico e Getafe. Se la giocherò a Madrid? Ho sempre detto che qui sono felice e che conto di giocare per i prossimi due anni in questa squadra”.