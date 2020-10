Il Real Madrid è lontano dal rinnovare il contratto a Sergio Ramos. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, la proposta di Florentino Perez non fa felice il capitano delle Merengues: prolungamento di un anno e taglio dell'ingaggio, in quanto la società vorrebbe tagliare il 20% degli ingaggi della rosa. Paris Saint-Germain e Juventus sono alla finestra, pronte un contratto faraonico.