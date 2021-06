Sergio Ramos, sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e con tutta probabilità in partenza, avrebbe sollecitato i compagni di squadra a non accettare i tagli salariali che i Blancos vorrebbero imporre alla rosa (circa il 10%). Secondo Onda Cero, Ramos crede che sia una mossa del club per finanziare l'acquisto di Kylian Mbappé dal Psg.