la vigilia della prima sfida del gruppo G di Champions League tra Roma e Real Madrid, il tecnico degli spagnoli Julen Lopetegui è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Valdebebas. Al suo fianco Sergio Ramos.



Ecco le parole di Lopetegui:



Domani è la sua prima partita di Champions. Emozionato?

Sento un forte senso di responsabilità. Mi fa molto piacere poter giocare questa partita domani. Vogliamo giocare una grande partita, abbiamo molta ambizione.



Per la prima volta il Real gioca in Champions senza Ronaldo. Questo Real è più debole? Più forte?

Noi ci concentriamo soltanto sui calciatori che abbiamo. Questa è una rosa che può essere competitiva in tutte le competizioni a cui è iscritta, Champions inclusa.



Mariano e Vinicius ancora non hanno mai giocato. Conterà anche su di loro?

Mariano viene convocato regolarmente e conto su di lui. Può far parte dell’11 titolare o partire dalla panchina. Vinicius sta giocando per il Castilla, è bravissimo, e se avremo bisogno di lui prenderemo le decisioni adeguate.



Ha notato un cambiamento per i giocatori francesi del Real che hanno giocato il Mondiale?

I giocatori accumulano esperienza e quella del mondiale è straordinaria. Per quanto riguarda Lucas deve migliorare come calciatore. L’esperienza al mondiale ha giovato a tutti.



Roma semifinalista di Champions. Che partita si aspetta domani?

Lei ha descritto la Roma molto bene. L’anno scorso hanno eliminato Atletico e Barcellona. La rosa della Roma è più completa rispetto all’anno scorso, l’allenatore è sempre lo stesso, quindi gli automatismi sono collaudati. Mi aspetto un avversario ancora più forte di quello dell’anno scorso e mi aspetto che venga imbastita una partita straordinaria.



Ha fatto molto turnover. Sta sperimentando?

Faccio le rotazioni per affrontare ogni partita al meglio tatticamente. Se giochiamo ogni tre giorni dobbiamo cercare soluzioni alternative. La nostra rosa è molto ampia.



Le tre Champions vinte da Zidane le mettono pressione?

No assolutamente. Dico chapeau all’allenatore che ha vinto tre Champions ma noi facciamo quello che dobbiamo fare. Sono molto ambizioso e ho molto entusiasmo. Siamo fiduciosi nei nostri mezzi.



Come sta Keylor Navas? Come vive il duello con Courtois?

Sta bene, è un lottatore. Sta lottando come tutti i suoi compagni.



Modric come sta?

Sta bene, sempre meglio. La sua estate è stata intensa. Ha un certo bisogno di riposo ma sta andando benissimo, ogni giorno meglio.





Domani si aspetta un gioco aggressivo dalla Roma come quello dello scorso anno?

Sì, la Roma è preparata per giocare così. Non conosco le decisioni dell’allenatore, ma la Roma sa gestire bene la palla e effettivamente è aggressiva.