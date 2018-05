Le sue dichiarazioni hanno offuscato il terzo trionfo consecutivo del Real Madrid in Champions League. «È stato bello giocare qui, tra una settimana deciderò il mio futuro» ha spiegato Cristiano Ronaldo nella notte du Kiev. Parole che prefigurano un addio secondo la stampa spagnola, ma anche secondo i bookmaker che, sulla scorta di rumors sempre più insistenti, proiettano CR7 verso il Paris Saint Germain. Sul tabellone Sisal Matchpoint il futuro del portoghese è in bilico tra il Real e il trasferimento a Parigi, entrambe opzioni date a 2,50. Caldissima anche la pista che lo riporterebbe al Manchester United, data a 3,00. Le sirene di campionati ricchissimi, ma meno competitivi, sono più distanti in lavagna: il trasferimento nella Major League statunitense è a 6,50, a 7,50 invece quello in Cina. Si sale a 16,00 per il Monaco, mentre il ritorno a Manchester, sponda City, vale 33,00, così come il passaggio al Bayern Monaco. A 50,00 l’approdo al Liverpool, appena battuto nella finale Champions, oppure il passaggio alla Juventus. Altissima la quota per il tradimento con il Barcellona, 66,00, ma non alta quanto l’arrivo al Napoli, alla Roma o il ritorno allo Sporting Lisbona, tutte soluzioni date a 100.