Dopo Isco e Marcelo, scoppia il caso Sergio Ramos in casa Real Madrid. Come riporta El Chiringuito, il capitano della Casa Blanca ha problemi con tutte le componenti della società: dai piani alti della società, allo staff tecnico, passando per alcuni compagni. Per esempio, il numero 4 del Real non parla più con Isco; mentre altri compagni di battaglie hanno perso il rispetto nei suo confronti dopo i toni duri usati con Reguilon in allenamento.



IL RINNOVO - Con la società, invece, c'è in ballo il rinnovo. Sergio Ramos attualmente prende uno stipendio di poco superiore ai 10 milioni di euro a stagione, fino al 2020; per prolungare ne chiede 18 all'anno, fino al 2021. Florentino Perez e soci non sono convinti, visto che il capitano merengue ha già 32 anni. Inoltre, la dirigenza non ha digerito le parole riferite ad Antonio Conte, quando il tecnico italiano sembrava a un passo dal sedersi sulla panchina del Bernabeu. Tanti problemi per il capitano spagnolo, che oggi appare un po' più solo.