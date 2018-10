Secondo il Daily Mirror Antonio Conte resta il primo candidato per la panchina del Real Madrid, tuttavia c'è ancora distanza fra i Blancos ed il tecnico italiano. Conte vorrebbe un contratto a lungo termine, inoltre permane il nodo Hazard: con l'arrivo dell'ex Juve in Spagna si ridurrebbero al lumicino la possibilità di vedere il belga al Real, visto il difficile rapporto che i due hanno avuto in passato.