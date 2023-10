Vinicius Junior ha parlato della sua carriera e non solo, in questo momento d'oro con la maglia del Real: "Amo la vita qui in generale, e sta andando davvero bene anche per la mia famiglia. È il club della mia vita? Penso che potrei restare qui per tutta la carriera, ma il club della mia vita è il Flamengo. Io ha promesso a mio padre che un giorno sarei tornato lì. Devo rispettare questa promessa", ha annunciato ai microfoni di France Football.