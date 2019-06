Kylian Mbappé è sempre più distante dal Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ha infatti lasciato intendere di voler lasciare il club francese in seguito alle polemiche di fine anno. La perdita della Scarpa d’oro a favore di Leo Messi a causa delle scelte di formazione del tecnico Thomas Tuchel non è stata affatto gradita al giocatore che continua a spingere per trasferirsi altrove. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il Real Madrid è in netto vantaggio sulle altre concorrenti. La Juventus resta sullo sfondo e spera nel mancato accordo con i Blancos per ripetere un nuovo importante colpo un anno dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo.