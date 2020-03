La serata spagnola non ha visto soltanto il Valencia affrontare l'Atalanta in Champions League, ma ha visto anche il recupero della partita fra Eibar e Real Sociedad per la Liga. Una gara giocata a porte chiuse e che ha visto il trionfo degli ospiti per 2-1 grazie ai gol di Oyarzabal e Willian José che fanno volare i baschi al quarto posto in classifica in posizione Champions.