Domani scenderanno in campo Real Sociedad e Napoli per la seconda giornata di Europa League. In conferenza, prima della gara, ha parlato Artiz Elustondo, difensore del club spagnolo:



LA SFIDA - "Ci sentiamo pronti per affrontare al meglio la sfida. La prima partita l'abbiamo vinta, quindi siamo fiduciosi. Affronteremo una grande squadra con una storia importante. Dovremo mantenere alta l'intensità quando avranno loro palla, stando attendi in difesa e sfruttando le occasioni lì davanti".



TIFOSI - "Sarà un peccato che non ci saranno, ma non è la prima volta che giochiamo senza spettatori. Cercheremo di fare il massimo. Sarà triste senza tifosi, anche per la situazione in cui ci troviamo".



LA SQUADRA - "All'interno dello spogliatoio tutti sanno che domani sarà una grande partita. Aver vinto la partita d'esordio ci sarà grande fiducia".



SILVA - "È stato importante fin da subito. Giocare con lui è incredibile".



GATTUSO - "Da piccolo lo guardavo in campo. Non sarà facile giocare contro una squadra allenata da lui".



L'AVVERSARIO - "Giocare partite del genere è sempre speciale. Noi la consideriamo una partita come le altre per dare il massimo. Non abbiamo studiato i singoli avversari, loro sono una squadra completa".