Brutte notizie in casa Real Sociedad. Il club spagnolo non avrà a disposizione Brais Mendez nella sfida di martedì in casa dell'Inter, gara valevole per l'ultimo turno di Champions League e che decreterà quale delle due squadre arriverà prima.



OUT - Come riporta il sito ufficiale del club, il giocatore ha patito un trauma all'avambraccio destro durante la partita col Villarreal, riportando una frattura diafisaria dell'ulna e verrà operato proprio martedì, a Barcellona. Una grave perdita per i baschi che perdono un giocatore capace di 5 gol e 4 assist in 20 gare, in tutte le competizioni.