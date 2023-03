Mikel Oyarzabal, stella della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "Tutti crediamo che sia possibile. Dobbiamo giocare con il cuore, grinta e forza. Andremo per effettuare una rimonta e recuperare il risultato dell'andata. Speriamo che domani sarà una giornata storica. Siamo fiduciosi, possiamo fare le cose per bene. Vogliamo vivere una notte storica. Dobbiamo sfruttare le nostre opportunità e concedere poco alla Roma".



TIFOSI - "Sono sempre stati al nostro fianco. Sono molto importanti per noi e loro questo già lo sanno. Sappiamo che ci sosterranno fin dall'inizio".