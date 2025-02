Real Sociedad-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La seconda delle due semifinali di Coppa del Re, mette di fronte. La vincente della due squadre, affronterà una tra Barcellona o Atletico Madrid. Calcio d'inizio fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 21.30 allo stadio municipale di Anoeta.Partita: Real Sociedad-Real MadridData: 26 febbraio 2025Orario: 21.30Canale TV: TelelombardiaStreaming: YouTube Cronache di SpogliatoioRemiro; Aramburu, Elustondo, Zubeldia, Munoz; Brais Mendez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

Lunin; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. AncelottiLa gara tra la Real Sociedad e il Real Madrid sarà visibile in diretta tv su Telelombardia, che trasmetterà la partita in chiaro, gratuitamente e senza costi di abbonamento.In streaming, invece, la gara tra Real Sociedad e Real Madrid sarà visibile sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio ma anche sul sito del Gruppo Mediapason, in entrambi i casi gratis.

La telecronaca è affidata a Mauro Suma, con il commento tecnico di Matteo Zorloni.