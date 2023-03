Non si placa la violenza ultras in Europa. Dopo le scene di ieri nel centro di Napoli, anche oggi ci sono stati scontri tra tifosi. I sostenitori della Real Sociedad hanno assaltato i pullman dei romanisti, lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette.







Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio e la polizia è intervenuta immediatamente. Altri tifosi sono stati aggrediti per le vie di San Sebastian, il clima nella città spagnola è rovente. All'andata a fine partita c'era stato uno scambio di sciarpe, oggi la situazione è tutt'altro che amichevole. Nessuno si aspettava l’assalto.