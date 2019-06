Nuovo rinforzo per la Real Sociedad. Il club spagnolo ha annunciato pochi minuti fa attraverso un comunicato ufficiale l'arrivo di Alexander Isak dal Borussia Dortmund. L'attaccante svedese classe '99 ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2024. Isak lascia così la Germania senza mai aver convinto fino in fondo, totalizzando tredici presenze e un gol in due anni. Sono andati meglio gli ultimi sei mesi in prestito in Olanda al Willem II: tredici reti in sedici partite. Ora una nuova avventura alle porte, la Real Sociedad punta su di lui.