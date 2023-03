Zubimendi è il gioiello della Real Sociedad e su di lui si sono scatenate le mire di Arsenal e Barcellona. Ecco le sue parole a Sport: 'Ho parlato con i miei procuratori e gli ho detto che non voglio sapere nulla di mercato. Quando un giocatore vuole restare in un club non c'è clausola rescissoria che tenga. Sarà un'altra estate calma la prossima, sono felice qui".