Il centrocampista della Real Sociedad, Martin Zubimendi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.



“E’ il terzo anno consecutivo che superiamo i gironi, la fiducia aumenta e vogliamo andare lontano. Ci dà grande fiducia anche aver superato il girone con il Manchester United”.



DIFESA FRAGILE - “Credo che gli ultimi 3-4 risultati non possano cambiare quanto fatto. La fase a gironi praticamente perfetta deve darci fiducia per questa partita.



ANDATA E RITORNO - “Siamo consapevoli di giocare contro una grande squadra, noi vorremo entrare in campo per vincere. Poi vedremo quale sarà il risultato”



FILOSOFIA DIVERSA - “Sì, la Roma è una squadra che lavora molto sul piano difensivo. Non mi aspettavo nulla di diverso da una squadra di Mourinho. A noi piace più tenere la palla. Si affrontano due squadre con stili diversi”.



ORGOGLIO - “E’ il massimo per un giocatore di casa indossare la maglia della sua squadra in una competizione europea”.



SILVA - “Sappiamo benissimo quanto è importante per noi. Ha quel qualcosa di diverso, sarà una fortuna averlo con noi”.