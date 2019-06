La finale di Champions League, persa contro il Liverpool, ma non solo: a Madrid il Tottenham ha avuto l'occasione di parlare anche di mercato, soprattutto in uscita. Come rivela l'edizione odierna di As, il presidente degli Spurs Levy ha incontrato il corrispettivo del Real Florentino Perez e sul piatto è finito un nome forte: quello di Christian Eriksen, individuato dalle merengues come erede ideale di Luka Modric. Il contratto del danese con il Tottenham scade nel 2020, il Real non vuole andare oltre i 70 milioni di euro per il suo cartellino: il primo faccia a faccia diretto tra le società, tuttavia, può essere il primo passo per avvicinare Eriksen alla squadra di Zidane.