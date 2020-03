AS ha pubblicato un'intervista fatta a Roberto Martinez, attuale allenatore del Belgio, in cui si è parlato anche di Eden Hazard: "Trovo che sia perfetto per lo stile del Real Madrid, ma gli infortuni hanno caratterizzato in negativo la sua stagione. Ha saltato più partite quest'anno che in otto al Chelsea, ovviamente è stato molto sfortunato. Prestosarà di nuovo pronto per giocare al meglio".