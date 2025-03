AFP via Getty Images

Real, Vinicius: "Niente Arabia, voglio rinnovare. L'assenza al Pallone d'Oro? Decisa dal club"

Alessandro Di Gioia

17 minuti fa



Nel corso della conferenza stampa della vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, il fuoriclasse del Real Madrid, Vinicius Junior, ha parlato anche del proprio futuro: "Se sto pensando di andare in Arabia Saudita? Sono tranquillo perché ho un contratto fino al 2027 e spero di rinnovarlo il prima possibile perché qui mi trovo bene, con il miglior allenatore possibile, con i migliori tifosi, tutti mi amano e non starò meglio da nessun'altra parte"



SULL'ASSENZA AL PALLONE D'ORO - "Lo ha deciso il club, faccio quello che mi dice il club. Mi hanno chiesto di restare a Madrid e sono stato tranquillo. Se mi sono sentito tradito per non aver vinto il Pallone d'Oro? No, non mi sono sentito tradito perché le persone votano per ciò in cui credono. Io ho i miei pensieri, i miei compagni di squadra anche, molte persone mi danno molto sostegno per continuare a giocare e non ho mai sognato di vincere il Pallone d'Oro. Ovviamente quando sei vicino a vincerlo, vuoi vincerlo, ma avrò molte opportunità di vincere altri titoli, sono qui per vincerne molti di più".