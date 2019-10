C'è chi punta in alto e chi opta per l'opzione low-cost (ma non per questo meno galactica). Quel che è certo è che il Real Madrid piazzerà un colpo importante a centrocampo: bisogna capire quale sarà la portata dell'acquisto. Da una parte c'è Zidane che spinge fortemente per avere a Madrid uno dei suoi pupilli: Paul Pogba è il sogno nel cassetto dell'allenatore francese. Per contro, Florentino Perez è un estimatore di Christian Eriksen. Il danese è senz'altro la soluzione meno costosa visto che il suo contratto con il Tottenham è in scadenza a giugno e per lui si sono fatti sotto i migliori club europei (la Juve su tutti). Secondo ESPN, gli Spurs potrebbero cedere di fronte ad un assegno da 35 milioni di euro: una cifra certamente alla portata delle merengues.



La pista che porta a Pogba è decisamente più complicata: il costo proibitivo - quasi 200 milioni richiesti dal Manchester United - allontana la concorrenza, questo è vero, ma fa tremare le gambe anche a uno come Perez.



Pogba o Eriksen, chi guiderà il centrocampo blanco al Bernabéu? Questo è il dolce dilemma in casa Real Madrid