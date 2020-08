Tiene banco la questione Ante Rebic per la Fiorentina: la percentuale del 50% che il club viola mantiene sulla rivendita dell'attaccante croato ha imposto all'Eintracht in questi anni numerose riflessioni. L'ultima, scrive il Corriere dello Sport, è relativa all'affare che sta intavolando con il Milan per il passaggio a titolo definitivo del giocatore in rossonero.