Rebic alla Salernitana: proposto a Sabatini, il punto

Redazione CM

Ante Rebic di nuovo in Italia. L'attaccante croato classe 1993, che nel nostro Paese ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona e Milan, nei giorni è stato proposto alla Salernitana, a caccia di rinforzi per provare a centrare una salvezza che sarebbe storica. Le cose al Besiktas infatti non stanno andando molto bene per l'ex punta rossonera, partito in estate per Istanbul dopo 29 gol e 17 assist in 123 presenze e la firma sullo storico scudetto del 2022. Con la maglia delle Aquile Nere ha segnato una sola rete, in Coppa di Turchia contro l'Eyüpspor, nella Superlig, il campionato turco, ha messo insieme 338' spalmati in 11 presenze.



STOP TURCHIA - In Turchia, insomma, non ne vogliono più sapere di lui, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. La lite con l'ex allenatore ad interim Burak Yilmaz, a fine dicembre, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, nemmeno la nuova guida tecnica, il portoghese Fernando Santos, diventato ufficiale cinque giorni fa, non sembra voler puntarci. Lo stesso Rebic, che non avrebbe mai lasciato il Milan, spinge per cambiare aria. E ha messo il ritorno in Italia in cima alla lista delle priorità.



COSTO E INGAGGIO - Il Besiktas vuole liberarsi di lui, non si metterà di mezzo se troverà una nuova sistemazione. In estate il Milan dalla sua cessione ha incassato 500mila euro per il cartellino più bonus fino a un massimo di 2 milioni di euro (che non saranno raggiunti). L'accordo firmato qualche mese fa prevede un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione, più 280mila euro alla firma e un premio fino a un massimo di 10mila euro a partita.



STIPENDI SALERNITANA - Il cartellino di Rebic è stato proposto alla Salernitana, ma al momento Sabatini è molto freddo. Lo stipendio è troppo alto per le casse del club di Iervolino: i più pagati, al momento, sono Fazio, con 4.63 milioni di euro lordi, Dia, con 2.56 milioni di euro lordi e Candreva, con 2.41 milioni di euro lordi.