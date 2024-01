Rebic flop dopo l'addio al Milan: il Besiktas vuole rescindere il contratto

Federico Albrizio

L'avventura di Ante Rebic al Besiktas può essere arrivata al capolinea. Una storia d'amore mai decollata quella tra il club turco e l'attaccante croato classe '93, arrivato in estate dal Milan a titolo gratuito, ma la parola fine è vicina: il Besiktas infatti sta valutando di tagliarlo.



IDEA RESCISSIONE - A lanciare la notizia è il portale turco Sporx: la dirigenza del Besiktas è altamente insoddisfatta dal rendimento di Rebic sul campo e non solo e per questo è intenzionata a rescindere il contratto del croato, che scadrà a giugno 2025. Il giocatore, da parte sua, al momento non sembra però intenzionato a partire e si è lamentato di non poter giocare regolarmente.



PERCHE' REBIC NON GIOCA - Ma perché Rebic non gioca? Di presenze in realtà il croato ne ha accumulate 20 tra Super Lig, qualificazioni e gironi di Conference League e Coppa di Turchia. Tuttavia, solo in 6 occasioni è partito titolare (3 in campionato, 1 nelle qualificazioni alla Conference League, 1 nei gironi e 1 in Coppa) e il minutaggio complessivo inferiore ai 650' testimonia come sia fuori dalla scelte tecniche. Una situazione rimasta tale nonostante i cinque allenatori diversi che si sono succeduti sulla panchina del Besiktas: Şenol Güneş, Burak Yilmas (ad interim), Riza Çalimbay, Serdar Topraktepe (ad interim) e ultimo Fernando Santos. Proprio il portoghese ha lasciato Rebic in panchina per 90' nell'ultima partita persa contro il Sivasspor, preferendogli il 19enne Yakup Arda Kılıç e il 16enne Mustafa Erhan Hekimoğlu. Il motivo? L'atteggiamento sbagliato mostrato in allenamento dal croato, infastidito dalla condizione di subentrante a cui è stato relegato. Santos, a fine partita, non ha risparmiato una frecciata: "Per me non c'è differenza tra un giocatore di 16 anni e un calciatore di 35 anni. Do la maglia a chi è bravo in allenamento".



UN GOL DA 2,5 MILIONI - Motivi che stanno spingendo la dirigenza bianconera a valutare l'addio immediato. Non gli unici, alla base ci sono anche questioni economiche legate al pesante ingaggio annuale da 2,5 milioni di euro netti, ai quali aggiungere il premio da 280mila euro ricevuto alla firma e i bonus fino a un massimo di 10mila euro a partita. Troppi, anche considerando che ad oggi Rebic ha realizzato un solo gol con il Besiktas, in Coppa di Turchia contro l'Eyüpspor.



NUMERI DISASTROSI - Un vero e proprio flop quello di Rebic al Besiktas, che parte da lontano. Basti considerare che il digiuno in campionato dura da oltre un anno per il croato: l'ultima rete l'ha realizzata in Serie A, l'1 ottobre 2022 nella vittoria del Milan ad Empoli.



DOVE PUO' ANDARE REBIC - Aria d'addio tra Rebic e il Besiktas, ma dove può andare l'attaccante in caso di rescissione? Nelle scorse settimane si era palesata anche la possibilità di tornare in Serie A, ma non al Milan: il croato è stato proposto alla Salernitana, ma la reazione di Walter Sabatini è stata fredda soprattutto per l'ingaggio di Rebic, troppo alto per le casse del club di Iervolino. Non è da escludere che nelle prossime ore possano presentarsi piste esotiche come l'Arabia Saudita.



