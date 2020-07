"Con Giampaolo non ho mai parlato". Lo racconta Ante Rebic, attaccante del Milan, a SportWeek: "Quando a gennaio sono andato a Francoforte per vendere la mia casa e i giornali invece hanno scritto che tornavo all’Eintracht, ho detto questa frase davanti a tutti: ‘Voglio fare quattro-cinque partite di fila al Milan. Se le giocherò male, vorrà dire che questo non è il mio livello e sarò il primo a dire che non posso rimanere’. Non volevo andar via senza avere un'occasione".