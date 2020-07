Rebic a SportWeek oggi ha rivelato il suo rapporto con Ralf Rangnick: "Avevo fatto bene al mondiale in Brasile, così Rangnick, che era a capo della divisione calcistica della Red Bull, chiama il mio procuratore e gli dice che mi vuole. Viene apposta a Firenze: ‘Benvenuto alla Red Bull. Scegli: vuoi giocare nel Salisburgo o nel Lipsia?’. Scelgo il Lipsia: era nella seconda divisione, ma il progetto che mi illustro Rangnick era importante, e i fatti gli hanno dato ragione. Però anche lì gioco poco perché l’allenatore, Alexander Zorniger, aveva un suo gruppo di giocatori fidati nel quale non c’era spazio per i nuovi", il retroscena svelato dall’attaccante del Milan.