C'è un Antepre, c'è un Antecon. Con l'avvento dello svedese, ilha scoperto tutto il potenziale del croato, arrivato l'estate scorsa, in prestito biennale, dall'tra(6) e(1). Prima di Ibra, il nulla: panchine, infortuni, incomprensioni tattiche, un po' seconda punta, un po' esterno. Risultato? Zero gol. L'ex Fiorentina e Verona ha convinto tutti negli ultimi mesi, prima dello stop forzato, e ora ripartirà da lui. Anche perché lo svedese è fermo ai box.- E, nel Rebic con Ibrahimovic. Dall'Udinese in poi, il 18 rossonero non ha segnato in sole due partite: nell'ultimo ko contro il Genoa, dove è uscito poco prima dell'ora di gioco, e contro il, nell'1-1 casalingo, gara in cui non mancava proprio l'ex Los Angeles Galaxy.E' quindi chiamato a mostrare chi è davvero, Rebic, in maglia MilanA dare una risposta sarà il campo, dove il classe '93 sarà, almeno inizialmente, un punto fermo su cui puntare, con Pioli che senzasi affiderà all'ex Eintracht, costretto a tirare fuori maggiore personalità, per provare a dimostrare di poter reggere sulle spalle il peso dell'attacco milanista. Senza Ibra, lo ripetiamo, i numeri sono pessimi in termini di gol: zero. Dovrà cambiare qualcosa, per il bene del Milan.Gol e prestazioni per dare un senso al presente, ine in, e al. Sì, perché la proprietà del cartellino è ancora dell'Eintracht Francoforte, sempre in contatto con la società rossonera ( in ballo c'è anche il futuro di André Silva ):. La valutazione, al momento, è di 25 milioni di euro, ma il Milan temporeggia e rallenta i tempi, per provare ad abbassare il prezzo e risparmiare qualcosina. Nel frattempo guarderà il croato in campo, chiamato all'esame più difficile: fare gol senza Ibra.@AngeTaglieri88