Uno stadio importante, una squadra importante. Ilè pronto, medita vendetta dopo il 3-0 subito lo scorso 5 novembre. Domani è il giorno, al Pierre-Mauroy, contro ilsecondo in Ligue 1, alle spalle del solo Psg. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic - che però potrebbe rientrare prima di quanto le prime previsioni post Napoli non lasciassero sperare - così il Milan si affida ad Ante. Finora il croato ha collezionato due assist in stagione: gli manca il gol, ma la condizione sta rapidamente tornando. Al San Paolo i segnali di crescita sono stati evidenti, in Francia gli toccherà essere anche leader.Dopo l’ultimo allenamento molti dei dubbi di formazione sono stati sciolti. In porta Gigionon si tocca, ci sarà lui tra i pali.non è ancora al 100%: non ha partecipato alla rifinitura e domani dovrebbe essere sostituito da. A completare la linea difensiva, e gli insostituibili. In mediana turno di riposo per Franck Kessie: conci sarà Sandro. Sulla trequarti una delle grandi novità: da titolare, per la prima volta, ci sarà, dopo l’ottimo ingresso (con gol) a Napoli. Il 21enne norvegese si piazzerà sulla sinistra, nel posto solitamente occupato da Rebic. Con lui ci sarannoal centro ea destra, stante l’assenza di. Solo panchina per BrahimInsomma, un 11 molto vicino alla formazione tipo, considerando i giocatori disponibili. Anche perché la partita vale tanto: con una vittoria il Milan ristabilirebbe le gerarchie all’interno del gruppo H. I rossoneri sono secondi, a quota 6 punti, con il Lille primo a 7. Anche un pareggio sarebbe un risultato che, tutto sommato, lascerebbe alte le chance di passaggio del turno. Da evitare una nuova sconfitta, con lo Sparta Praga a 3 punti e ancora pericoloso. Servirà una prestazione vera, Pioli lo sa e ha scelto gli uomini che ritiene più adeguati.