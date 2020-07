Ante, attaccante del, parla del suo presente, ma anche del suo passato, a gazzetta.it. E svela un episodio legato alla sua esperienza in Germania, prima della finale di Supercoppa tra il suoe il: "Quando mi hanno sottovalutato? Due anni fa, prima della finale della Coppa di Germania. Noi dell’Eintracht contro il Bayern, all’Olympiastadion di Berlino. Alla vigilia, ci alleniamo entrambi sul campo della partita. Prima loro, poi noi. Incrociamo quelli del Bayern e sento Thiago Alcantara che dice al mio compagno Kevin-Prince Boateng: “Il prato è perfetto, domani non toccate la palla”. Penso:”. Abbiamo vinto 3-1, io ho fatto due gol"."Una volta, il mio connazionale Mario Mandzukic ha detto: “Forse ai vostri occhi sono un po’ noioso, ma ai miei sono molto divertente”. Io faccio le cose che piacciono a me, non agli altri. Cosa mi piace fare? Per esempio, prendere il quad e andare dove nessuno ti rompe le scatole, sulle colline intorno a Imotski, la mia città."."Messaggi delle donne del Mondiale? Hanno messo dei poster giganti in strada, ma solo perché eravamo arrivati in finale. Prima del Mondiale, zero"."“Ricordo Ronaldinho, Beckham, Shevchenko, ovviamente Maldini, Nesta… Invece Boban, che è croato come me ed è nato nella mia stessa città, Imotski, no, non lo ricordo. Come lui, Savicevic. Ero troppo piccolo".