Proteggere le spalle a chi deve proteggere la porta. Tra le tante trattative in ballo si cerca anche un nuovo vice Strakosha: un compito che la Lazio vorrebbe assegnare ad Andrea Consigli del Sassuolo o Sergio Rico del Psg, i due profili sotto osservazione per sostituire Proto alle spalle dell’albanese. L’ex Anderlecht potrebbe tornare in Belgio oppure chiudere in anticipo la propria carriera. Così si legge sull’edizione odierna romana de Il Corriere dello Sport.