Terminato il mercato inglese, resta ancora un’incognita sul futuro in bianconero di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, campione del mondo 2018, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e, a meno che la Juventus non lo voglia perdere a parametro zero, vi sono solamente due strade percorribili: il rinnovo del contratto o la cessione già in questa finestra di mercato. Si è accennato al mercato inglese poiché Matuidì era stato inserito in quella ridda di nomi che componevano il mega affare (poi sfumato in toto) fra Juventus e Manchester United. Esclusa l’esperienza inglese, come ipotesi di mercato per il francese restano Monaco e PSG. Matudi, classe 1987, sembra orientato a rifiutare un ritorno nella sua vecchia società (vi sono ancora scorie del precedente rapporto) mentre sembra più percorribile l’ipotesi che porta al Principato. Prima di muoversi, la Juve dovrà valutare la consistenza (anche numerica) del proprio centrocampo e l’effettiva utilità del francese negli schemi del neo allenatore bianconero Maurizio Sarri. E’ assai probabile che il nome di Matudi resti in un limbo tra in e out fino al termine della finestra di mercato.