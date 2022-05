Dopo una stagione lontana dagli standard ai quali era abituata, la Juventus in estate vuole rinforzarsi per tornare in alto e puntare di nuovo allo scudetto. Servirà un difensore per sostituire Chiellini, ma qualcosa cambierà anche lì davanti: in bilico ci sono le posizioni di Moise Kean - nei giorni scorsi Cherubini ha provato a cercare una soluzione in Premier, piace al West Ham ma occhio anche al Psg - e Alvaro Morata, di proprietà dell'Atletico Madarid e per il quale la Juventus ha un diritto di riscatto di 35 milioni.



In queste ore, il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo ha parlato del futuro dell'attaccante spagnolo. Senza sbilanciarsi: "Non so se resta con noi, dipende dalla Juventus - ha spiegato - Non so altro e non ci sono altre cose da dire". La palla quindi è in mano ai bianconeri, che dopo averlo avuto in prestito per due anni sono di fronte a un bivio: o si rispedisce indietro o viene riscattato. La dirigenza bianconera ha fatto la sua offerta, con l’obiettivo di confermare Morata in bianconero.