Betclic è un sito di scommesse e di casinò francese fondato nel 2005. L'azienda è una delle più affidabili del settore. Offre due servizi principali: le scommesse sportive e i giochi da casinò. La sua ottima reputazione deriva, tra l'altro, dall'autorizzazione ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, che si occupa di certificare l'affidabilità del sito. In questo modo, gli utenti potranno giocare in totale tranquillità e nel rispetto delle leggi del nostro Paese. Oltre all'Italia, l'azienda opera anche in altre nazioni, tra cui Francia, Spagna e Malta. Betclic dà la possibilità di giocare in due modi:

dal proprio sito, accedendo quindi da un computer;

tramite l'applicazione mobile, scaricabile da qualsiasi cellulare.

In questo articolo troverai le nostre opinioni, nonché alcuni consigli, sull'utilizzo del sito e dell'app. Ci siamo concentrati sulla valutazione di alcuni punti in particolare, che raccolgono tutte le caratteristiche principali del sito. Il punteggio finale è dato in una scala che va da 1, che significa che quel servizio è assente o scadente, a 5, che indica l'eccellenza. Ecco quali sono i risultati:

punteggio complessivo: 4;

bonus: 5;

applicazione mobile: 4;

casinò: 4;

supporto: 4;

fruibilità: 4;

scommesse: 4.

Casinò di Betclic

L'offerta di giochi disponibili è davvero molto ampia. Betclic si appoggia ai provider di software più affidabili e rinomati. Un provider di software per casinò e siti di scommesse è una società specializzata nella produzione di questo tipo di giochi. Spesso infatti le grandi aziende, come appunto Betclic, noleggiano o acquistano i giochi da queste aziende di sviluppo per renderli disponibili sul proprio sito. Ad esempio, troviamo:

NetEnt, con giochi come Gonzo's Quest, Starburst, Fruit Shop, Divine Fortune e molti altri ancora.

Skywind Group, tra cui ci sono La Gallina d'Oro, Punta la Gallina, Jin Dynasty e altri.

Playtech, con giochi come Panther Pays, Buffalo Blitz, Stallion Strike e ancora altri.

Per quanto riguarda invece le offerte di benvenuto, quella attualmente prevista per il casinò è la seguente:

un bonus casinò fino a 1.000 euro e 15 free spins, in base al deposito effettuato.

I limiti di prelievo variano. Per esempio, per le carte di credito è pari a 30 mila euro, mentre il bonifico bancario non è prevista una soglia fissa.

Il casinò su Betclic si declina in due categorie: quella online e quella live. La differenza principale sta nella modalità di gioco. Se alla prima categoria è possibile accedere in qualsiasi momento, per partecipare alla seconda è necessario "sedersi" al tavolo in tempo reale e prendere parte al gioco. L'interfaccia del sito è molto intuitiva e semplice da usare:

a sinistra trovi la lista di tutte le sottocategorie, tra cui i suggeriti, le novità, i video poker o le slot machines, e i temi disponibili, ad esempio frutta, animali, vacanze;

al centro e nella parte restante dello schermo appaiono invece i singoli giochi del casinò su cui basta cliccare su "Prova", per provare la versione demo del gioco, o su "Gioca", per passare direttamente al gioco vero e proprio e puntare denaro reale.

Gli utenti, negli anni, hanno potuto recensire e valutare Betclic secondo la propria esperienza. In particolare, sembrano aver apprezzato la qualità dei giochi e la professionalità del sito, nonché la facilità di prelievo. Invece, altri lamentano il fatto che a volte ci sono difficoltà con il caricamento dei documenti, nella procedura di convalida richiesta per legge per dimostrare di essere maggiorenni. Tuttavia, tutti si trovano d'accordo sull'affidabilità del sito di scommesse e casinò.

Scommesse sportive su Betclic

Le opzioni di scommessa sportiva su Betclic sono quattro:

prematch, ovvero le scommesse prima dell'inizio della competizione;

live suite, per seguire dal vivo le partite e procedere con le scommesse mentre il match si sta svolgendo;

multi bet, per scommettere contemporaneamente su più match;

antepost, per puntare sull’andamento di un campionato a diversi mesi dalla sua fine (ad es. “Vincitore Serie A”).

Le quote prematch sono disponibili sulla prima finestra che si apre quando clicchiamo su "Scommesse". In questo modo possiamo scegliere il match su cui intendiamo puntare e vedere qual è la probabilità di vittoria stimata dal bookmaker. Le quote live, invece, si aggiornano durante lo svolgimento della partita. È per questo che il valore indicato continua a cambiare. Consente infatti di aumentare le probabilità di vincita dato che le oscillazioni delle quote sono maggiori.

I giocatori possono scommettere su un'ampia varietà di sport. Le scommesse infatti non includono solo il calcio ma anche il tennis, il badminton e il beach volley e altre attività sportive ancora. Ad esempio, è possibile scommettere su:

calcio mondiale femminile;

tornei ATP e ITF di tennis.

La velocità di esecuzione delle scommesse, sia su smartphone che dal sito, è ottima e l'aggiornamento dei risultati è immediato. Non bisogna quindi stare ad aspettare per vedere la conferma della propria giocata con codice ADM univoco.

Esistono alcuni limiti di scommessa, stabiliti dal Regolamento di Betclic. Si tratta infatti, come indicato anche dall'ADM, di:

10.000 euro per le scommesse singole o multiple;

50 000 euro per le scommesse a sistema, ovvero quelle in cui la vincita può variare e dipende da quanti pronostici sono stati indovinati, ad esempio 3 su 4, 4 su 4 e così via.

Apparentemente, potremmo pensare che questi limiti influenzino gli utenti. In realtà, si tratta più che altro di una tutela nei confronti del giocatore stesso. Ponendo dei limiti, infatti, si mettono anche dei freni alle perdite più sostanziose.



Sicurezza e regolamentazione

Betclic adotta determinate misure di sicurezza per proteggere i dati finanziari e personali degli utenti che si iscrivono al sito. L'utente stesso infatti, registrandosi o accedendo, accetta i termini e le condizioni sulla privacy e sull'uso dei cookies.

I dati vengono raccolti per ragioni strettamente legate alle funzionalità del sito e vengono gestiti nel rispetto del GDPR e delle norme a tutela della privacy:

se ti registri, ti verranno richiesti tutti i dati personali tra cui nome, cognome, data di nascita, limite di deposito e così via;

quando usi i servizi del sito, vengono richiesti altri tipi di dati come quelli di gioco, tra cui i depositi, le scommesse e le puntate, i dati finanziari, come il metodo di pagamento, e i dati tecnici, ad esempio l'indirizzo IP per vedere da quale località stai giocando;

se semplicemente visiti il sito, invece, gli unici dati raccolti saranno i cookies, previo consenso, per archiviare le tue informazioni e utilizzarle nel momento in cui visiti di nuovo il sito in futuro. Puoi scegliere il livello di cookies da accettare, tra quelli strettamente necessari, i cookie tecnici e quelli preferenziali.

Tutte queste informazioni sono disponibili consultando l'Informativa sulla privacy e sull'uso dei cookies, pubblicata sul sito. L'azienda assicura che i dati sono mantenuti strettamente confidenziali e divulgati esclusivamente ai terzi previsti dall'Informativa stessa. Tra questi ci sono i fornitori dei servizi di pagamento, i provider dei servizi di gioco e le autorità nazionali per qualsiasi finalità. Per questioni di sicurezza, Betclic garantisce diverse misure, tra cui:

l'accesso protetto e controllato ai propri locali e piattaforme informatiche;

l'attuazione di una politica di sicurezza informatica;

una scelta rigorosa e attenta dei partner terzi.

Betclic, inoltre, è dotato della licenza ADM, che autorizza il gioco online e assicura che l'azienda non stia truffando il giocatore. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, in particolare, serve a garantire che le transazioni effettuate sul sito siano lecite e controllate. Si tratta di un ente pubblico incaricato dal Governo italiano di controllare, verificare ed eventualmente sanzionare qualunque attività relativa, tra gli altri, alle dogane, ai tabacchi, agli alcolici e al Gioco pubblico.

Bonus e promozioni

Betclic propone diversi bonus ai propri giocatori. Tra questi ci sono:

i bonus di benvenuto, dati all'utente al momento della registrazione;



i rimborsi, chiamati anche cashback, calcolati sulla differenza tra le vincite e gli importi giocati;

i montepremi, legati a slot race o tornei di breve durata.

Per usufruire di un bonus, è necessario leggere e rispettare requisiti specifici. Nella maggior parte dei casi si tratta di una cifra di giocata o di deposito minima da versare per ottenere il bonus. Per esempio, nel caso della promozione "rimborso", questo è concesso solo a partire da una certa cifra giocata, ad esempio 20 euro, a fronte di una perdita netta durante il periodo dell'offerta. Oppure, nel caso del bonus di benvenuto, è necessario versare il 100% del valore del bonus. Quindi, per esempio, per ottenere un bonus di 250 euro il giocatore deve versare e giocare 250 euro.

Pertanto, quando decidi di iscriverti o di usufruire di un bonus o di una promozione precisa, leggi attentamente i termini e le condizioni che si trovano subito dopo la descrizione dell’offerta stessa. In questo modo non incorrerai in alcuna sorpresa, e saprai come comportarti per ottenerlo.

Applicazione mobile

Proprio come il sito, anche l'app ha tutte le opzioni di gioco presenti sul sito, tra cui le scommesse sportive, le slot machines e molti altri giochi del casinò. Un'ulteriore funzionalità disponibile è quella di poter guardare la diretta tv per piazzare in tempo reale le proprie giocate (al momento non ci sono molti eventi in diretta streaming da vedere).

L'app mobile di Betclic è disponibile su due piattaforme: Apple Store e sito ufficiale (per la versione Android). Se hai un iPhone o un altro dispositivo Apple potrai gratuitamente scaricare l'app da Apple Store. Invece, se possiedi un cellulare o dispositivo Android, invece dovrai scaricare l’applicazione dal sito ufficiale, seguendo una procedura di download e installazione leggermente più complessa. In estrema sintesi, dovrai autorizzare il download di app da “Fonti sconosciute” e installare manualmente il file .apk, seguendo le indicazioni presenti sul sito di Betclic. Successivamente, potrai aprire l'app, accedere al tuo account, se già ne possiedi uno, oppure registrarti e iniziare a giocare.

Gli utenti apprezzano molto questa applicazione. In particolare, sottolineano che è molto intuitiva e semplice da usare, e che la velocità di gioco è pari a quella del sito. Infine, hanno sottolineato il fatto che sia possibile scommettere direttamente dall'app, senza dover accedere dal proprio computer.

Sicurezza e regolamentazione

Anche per l'applicazione valgono le stesse regole del sito in materia di sicurezza dei dati finanziari e personali degli utenti. Si applica dunque l'Informativa sulla privacy già indicata in precedenza, che specifica quali informazioni degli utenti vengono raccolte.

Ricordiamo che l'app di Betclic è stata sviluppata dalla stessa piattaforma certificata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana. Proprio come il sito, dunque, anche l'app è da considerare sicura e affidabile al 100%.

Bonus e promozioni

Con l'app è possibile usufruire degli stessi bonus e promozioni che trovi sul sito. Inoltre, l'utente che sceglie di scaricare l'app avrà accesso a nuove promozioni settimanali.

Anche in questo caso è importante leggere attentamente i termini e le condizioni per sapere se ci sono eventuali puntate minime o altri requisiti per ottenere il bonus.

Metodi di pagamento

Sono disponibili 5 metodi di pagamento per i depositi e i prelievi:

Credorax, che include i circuiti Maestro, Visa e Mastercard;

Paypal;

Skrill;

Neteller;

bonifico bancario o postale.

I tempi di esecuzione variano in base alla modalità selezionata. Solitamente, le carte di pagamento e i portafogli elettronici hanno esecuzione automatica, mentre i bonifici possono richiedere anche 4 giorni lavorativi nel peggiore dei casi. Invece, in caso di prelievo, Paypal, Skrill e Neteller offrono transazioni immediate. I circuiti Credorax invece impiegano da 1 a 3 giorni lavorativi per registrare il prelievo.Tempi solitamente più rapidi rispetto al bonifico, che può richiedere fino a 6 giorni (la media è sui 2-3 giorni).

L'importo minimo di deposito è di 10 euro, mentre quello di prelievo è di 5 euro. È possibile inoltre selezionare un limite di deposito a propria scelta, nel rispetto delle Linee Guida sul Gioco Responsabile.

Supporto clienti

Betclic è sempre attento e ascolta con cura le valutazioni e le questioni sollevate dagli utenti, in modo da rendere l'esperienza di gioco più piacevole possibile.

In caso di necessità o domande, Betclic mette a disposizione il suo supporto clienti. Gli operatori saranno pronti a rispondere a qualsiasi domanda o necessità dell'utente. In caso di insoddisfazione del servizio, è inoltre possibile presentare un reclamo, sia direttamente al sito che all'ADM. Per farlo è sufficiente inviare una email all'indirizzo assistenza@betclic.it, oppure compilare il modulo presente sul sito.

Recensioni e feedback degli utenti

Leggendo le esperienze degli altri giocatori possiamo dunque dire che Betclic è sicuramente consigliato per:

la qualità dei giochi proposti;

la velocità di scommessa e di iscrizione;

l'ampia varietà di bonus e promozioni, che vengono aggiornati periodicamente ;

che vengono aggiornati periodicamente l'attenzione del sito verso i propri giocatori, con un servizio clienti pronto a rispondere a qualsiasi domanda.

Alcuni punti negativi invece riguardano più che altro la modalità di presentazione dei documenti personali, che potrebbe essere velocizzata e spiegata più nel dettaglio.

Nel corso degli anni, Betclic è stato spesso scelto come sponsor da molte società sportive e calcistiche. Ad esempio, è uno dei partner ufficiali della Lega nazionale di basket francese e della Federazione calcistica transalpina.

Alternative a Betclic: altri casinò online e siti di scommesse di qualità

Per dare qualche spunto utile in più ai lettori, vale anche la pena fare il nome di 3 alternative a Betclic. Ogni anno emergono nuove piattaforme e opportunità con siti di scommesse e casinò legali che si lanciano sul mercato. Ecco una breve lista di altri tre colossi del settore che potrebbero rispondere alle tue esigenze.

NetBet

Da quando ha aperto i battenti nel 2001, NetBet ha continuato a far crescere la propria popolarità, grazie alla sua offerta di giochi e alla piattaforma facile da usare. Gli utenti possono scegliere tra centinaia di slot machine, filtrabili per tema, meccanica di gioco e software developer, giochi da tavolo ed esplorare anche una ricca sezione dedicata alle scommesse sportive.

Una delle peculiarità di NetBet è il suo impegno nel fornire un'esperienza di gioco equa e trasparente; il sito utilizza algoritmi RNG (Random Number Generator) per garantire l'aleatorietà dei risultati e fa eseguire controlli regolari sui propri giochi, oltre a pubblicare in modo trasparente le probabilità di vincita.

Tutti i nuovi iscritti possono ricevere un bonus di benvenuto casino da 200 €, inserendo il codice promozionale CASINO1.



DaznBet

Sebbene sia meno noto rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti, anche a causa della sua breve vita, DaznBet si è fatto rapidamente notare nel settore grazie alla sua proposta di gioco, incentrata sulla qualità.

La piattaforma offre una selezione curata di giochi, tutti caratterizzati da grafiche di alta qualità e gameplay avvincente. Inoltre, DaznBet si distingue per le sue promozioni e per un servizio clienti veloce e competente, capace di rispondere in tempi ridotti a molti problemi posti dall’utenza.

Il welcome bonus casinò raddoppia il primo deposito fino a un massimo di 500 € ed è a disposizione di tutti gli utenti che si iscrivono per la prima volta

Leggi Recensione DaznBet

Betway

Attivo nel settore del gioco legale italiano 2006, Betway è diventato uno dei marchi più riconosciuti. La sua offerta spazia dalle scommesse sportive ai giochi da casinò, all’interno di una piattaforma che si impegna a fornire qualità e varietà ai suoi utenti.

Betway è noto per la sua interfaccia pulita e funzionale, nonché per le sue numerose partnership con squadre di calibro internazionale, con rapporti di sponsorizzazione che hanno rafforzato la sua posizione come leader nel settore. La sicurezza e la protezione dei dati degli utenti sono al centro della sua filosofia, come dimostrano le numerose misure adottate per garantire un ambiente di gioco sicuro (controllo degli RNG, strumenti per il Gioco responsabile, tutela della privacy, ecc).

A chiusura di questa piccola panoramica, ricordiamo che attualmente Betway propone un bonus casinò di benvenuto da 1.500 €, oltre a 150 super spin e 50 giri gratis senza deposito.

Ognuno di questi 3 casinò offre qualcosa di unico: a seconda delle tue preferenze, fra queste soluzioni potresti trovare quella che fa per te.



Leggi Recensione Betway

Come iniziare su Betclic

Ora concentriamoci sull'aspetto pratico dell'iscrizione al sito. Di seguito puoi trovare indicazioni molto utili, spiegate passo per passo, su come fare.

Creazione dell'account

Convalida dell'account e invio dei documenti

Accedi al sito di betclic.it oppure scarica l'app; clicca su Registrati e procedi con l'inserimento di tutte le informazioni richieste; convalida i tuoi documenti scattando una foto chiara e seguendo le altre indicazioni; procedi con l'invio dei documenti; attendi la convalida dei documenti.

Tempi di attivazione del conto su Betclic

I tempi di attivazione del conto sono molto rapidi. Solitamente avviene entro le 24 ore dalla creazione del conto stesso.

Tempi di riapertura del conto su Betclic

Se hai chiuso il tuo conto di gioco Betclic ma vorresti riattivarlo, lo puoi fare. Puoi riaprire facilmente lo stesso conto che avevi prima entro 15 giorni dalla sua chiusura.

Come chiudere il conto su Betclic

Accedi al tuo conto di gioco;

vai alla sezione Gioco Responsabile;

visita la sezione Richiesta di chiusura conto;

segui le indicazioni fornite per chiudere il tuo conto.

Come riaprire il conto su Betclic

Dopo 15 giorni dalla chiusura del tuo conto, è necessario aprirne uno nuovo;

clicca su “Registrati”;

segui le istruzioni per la registrazione e procedi con l'inserimento delle informazioni richieste;

ricordati di inserire correttamente tutti i documenti necessari per la convalida.

Quanto dura l'iscrizione a Betclic

L'iscrizione a Betclic non ha una durata stabilita. Se segui tutte le istruzioni e il codice di comportamento del sito, il tuo conto potrà rimanere aperto quanto vuoi e potrai continuare a giocare e scommettere.

Recupero password e modifica dell'account

Come recuperare la password su Betclic

Clicca su “Recupera password”; procedi seguendo le istruzioni indicate.

Come cambiare il tuo username su Betclic

Se hai dimenticato il tuo nome utente oppure desideri semplicemente modificarlo, contatta il Servizio clienti all'indirizzo assistenza@betclic.it.

Come cambiare il metodo di prelievo su Betclic

Accedi al tuo conto; clicca sulla sezione dedicata ai prelievi; modifica la modalità di prelievo; conferma le modifiche.

Come aggiungere un metodo di pagamento su Betclic

Accedi al tuo conto personale; vai alla sezione dedicata ai metodi di pagamento; effettua un deposito con il metodo desiderato; conferma la transazione.

Come inviare i documenti a Betclic

Hai due opzioni per inviare i tuoi documenti a Betclic:

spedirli all'indirizzo email assistenza@betclic.it; allegare i documenti al tuo conto di gioco e aspettare la convalida.

Bonus e promozioni

Come funzionano i bonus su Betclic

I bonus su Betclic vengono aggiornati periodicamente:

vai alla sezione “Promozioni” sul sito o sull'app; scegli il bonus che preferisci; segui le istruzioni per attivarlo.

Come giocare con i bonus su Betclic

Gioca a uno dei giochi previsti dal bonus; inserisci il codice indicato per ottenere il bonus.

Come utilizzare il bonus games su Betclic

Scegli il gioco a cui vuoi giocare tra quelli inclusi nell'offerta; inserisci il codice e inizia a giocare.

Come ottenere il bonus sport su Betclic

Vai alla sezione Promozioni e scegli il bonus sport che preferisci; segui le istruzioni per usarlo correttamente.

Come ottenere il bonus di benvenuto su Betclic

Registrati su Betclic; inserisci il codice per ottenere il bonus di benvenuto.

Come spendere il bonus su Betclic

Il bonus non può essere prelevato. Tuttavia puoi:

seguire le indicazioni dei termini e delle condizioni per l'utilizzo del bonus; aspettare che Betclic proceda con l'accreditamento del bonus quando sono soddisfatte tutte le condizioni.

Scommesse e gioco

Come giocare le combo su Betclic

Scegli la partita su cui scommettere; pronostica contemporaneamente almeno due punteggi; procedi con la scommessa.

Come funziona il rimborso su Betclic

In base all'offerta selezionata, puoi ricevere un rimborso della tua giocata:

il rimborso avverrà in automatico se soddisfi tutti i requisiti;

ricordati che potrebbe essere necessario inserire un codice per ottenerlo.

Come prelevare i bonus su Betclic

Non è possibile prelevare i bonus su Betclic;

solamente le vincite possono essere prelevate.

Come prelevare da Betclic

Accedi al tuo conto; clicca su "Prelievo"; seleziona il metodo che preferisci; segui le istruzioni per procedere con il prelievo.

Come depositare su Betclic

Accedi al tuo conto; clicca su "Deposito"; seleziona il metodo che preferisci; segui le istruzioni per procedere con il deposito.

Come vedere le partite su Betclic

Accedi al sito o all'app; vai su "Live". Clicca su “Diretta TV” nella barra di navigazione secondaria e guarda la partita in diretta.

Quando posso prelevare su Betclic

Puoi prelevare in qualsiasi momento, da quanto il tuo documento di identità è approvato;

l'importo minimo per un prelievo è di 5 euro. Il saldo deve essere prelevabile, cioè devono essere stati completati i requisiti di puntata.

Domande frequenti

Quali lingue supporta il sito del casinò Betclic?

Betclic è disponibile esclusivamente in italiano.

È possibile giocare su Betclic da dispositivi mobili?

Sì, è possibile scaricare l'applicazione mobile e giocare dal cellulare. Per farlo, basta andare su Apple Store o sul sito ufficiale di Betclic e procedere con l'installazione.

Quali sono le restrizioni geografiche per accedere al casinò di Betclic?

Per giocare al casinò di Betclic è necessario risiedere o trovarsi all'interno dei confini del territorio italiano.

Quali provider di software curano i giochi su Betclic?

Molti famosi provider di software hanno sviluppato i giochi su Betclic, tra cui NetEnt, Skywind Group, Evolution, Playtech, Play n' Go e altri ancora.

Il casinò di Betclic offre giochi con dealer dal vivo?

È possibile giocare al casinò live, in tempo reale.

Posso provare i giochi gratuitamente su Betclic prima di giocare con soldi veri?

Sì, prima di giocare con soldi veri è possibile usare le demo dei giochi per vedere come funzionano. Basta scegliere il gioco e cliccare su "Demo".

Quali valute sono accettate su Betclic?

Le transazioni possono essere effettuate solamente in euro.

Il casinò Betclic organizza tornei o competizioni per i giocatori?

Sì, periodicamente Betclic organizza anche tornei o competizioni come slot races per i giocatori.

Quanto ci mette Betclic a pagare?

Il tempo di pagamento varia in base al metodo scelto (bonifico bancario o postale, carta di credito, PayPal, Skrill, Neteller). Di solito avviene immediatamente o in pochi giorni.