LeoVegas è uno tra i casinò online più amati dai giocatori e dagli scommettitori italiani. La sua interfaccia semplice e intuitiva lo rende davvero facile da utilizzare, senza che venga compromessa la completezza delle informazioni e dei contenuti forniti agli utenti. L’offerta è davvero completa, e include i giochi da tavolo, le slot machine, i giochi live, e scommesse sportive. Per accedere alle opzioni di gioco di LeoVegas basta creare un account (dalla home page del sito) e non c’è bisogno di scaricare nessun software sul proprio PC.

Nelle righe a seguire, troverete una recensione completa del casinò online. Questa guida può essere utile non solo per i nuovi appassionati, ma anche per i più esperti, nel caso avessero bisogno di delucidazioni o stiano valutando se cambiare piattaforma di gioco.

L’ottima reputazione di LeoVegas, lanciato nel mercato italiano nel 2012 con licenza AAMS n. 15011, è confermata dall’enorme numero di utenti iscritti e dalla sicurezza con la quale viene gestito il denaro dei giocatori. La storia del sito di gaming online comincia l’anno prima, quando il duo svedese Gustaf Hagman e Robin Ramm-Ericson si pose come obiettivo quello di creare una piattaforma nella quale gli appassionati di casinò potessero divertirsi con slot e giochi da tavolo verde. Nel corso degli anni, LeoVegas, grazie a riuscite innovazioni e fortunate acquisizioni (come quella di Winga srl), si è imposto come uno dei leader del settore dei casinò online.

LeoVegas Italia:

Valutazione generale:4,6/5

Bonus: 4,5/5

App Mobile: 4,7/5

Casinò: 4,7/5

Supporto: 4,6/5

Facilità d’uso: 4,8/5

Scommesse: 4,5/5

Casinò di LeoVegas

La piattaforma di gaming online svedese utilizza software di gioco sviluppati, fra gli altri, da Playtech, Evolution e da NetEnt, aziende leader mondiali nel settore. La proposta di giochi da casinò e casinò live nuovi e sempre più coinvolgenti è uno dei punti di forza di LeoVegas, in grado così di attrarre a sé nuovi utenti e di fidelizzare gli iscritti.

LeoVegas divide la propria proposta di gioco in due categorie generali: casinò e casinò live. La prima sezione è quella che ha segnato il successo della piattaforma di gaming online svedese e che continua a rappresentare la sua fortuna. L’offerta di gioco è enorme, e comprende oltre 1.300 titoli di slot machine. Alla sezione “Slot” si accede facilmente dalla homepage del sito. Dopo averla selezionata, il giocatore non avrà problemi a trovare un gioco di suo gradimento. È la stessa piattaforma, infatti, a guidare la scelta dell’utente, dividendo l’offerta di slot machine in diverse maxi sezioni (come per esempio “Novità”, “Jackpot” e “Le più giocate”).

L’elenco delle slot machine è sempre in evoluzione. LeoVegas propone regolarmente nuovi titoli e aggiornamenti per non annoiare i propri utenti. Tra i nuovi titoli lanciati dal casinò online nell’ultimo periodo segnaliamo Free Reelin’ Joker 1000, PowerPlay: WildLinx, Rick And Morty:Wubba Lubba Dub, Tic Tac Take, Cat Clans 2 – Mad Cats, Wisdom of Athena e Gold Strike Bonanza. Alcuni di questi giochi sono nati in collaborazione con il provider Big Time Gaming.

Le fortunate partnership con NetEnt e Playtech hanno reso LeoVegas una delle piattaforme preferite dagli appassionati di gaming online. NetEnt ha realizzato alcuni dei titoli più amati dagli utenti del casinò svedese, come ad esempio Wild Wild West, Starburst, Jack and the Beanstalk, Subtopia, Gonzo's Quest, Spellcast e Jack Hammer. Portano la firma di Playtech, invece, altri fortunati titoli (alcuni con jackpot progressivi) come White King, Gladiator Jackpot, Age of Gods, la serie di Superman e quella di Halloween Fortune.

Altro punto di forza di LeoVegas sono i giochi di carte. Il casinò online presenta i classici del tavolo verde, riproposti in una versione virtuale divertente e accattivante. Blackjack, poker (anche nella variante Texas Hold’em), sette e mezzo e baccarat sono solo alcune delle attrazioni più apprezzate dagli amanti dei giochi di carte. E chi adora le roulette non rimarrà deluso. Su LeoVegas ce ne sono di tutti i tipi. Ogni giocatore ha l’imbarazzo della scelta.

I giochi da tavolo online sono basati su RNG. Questo algoritmo produce una serie di numeri casuali a garanzia dell’imparzialità del gioco. Gli RNG vengono controllati regolarmente per assicurare l’equità dell’ambiente di gioco e il rispetto degli RTP minimi per legge.

La seconda macro sezione della proposta di gioco della piattaforma di gaming svedese è dedicata al casinò live. Il giocatore, in questa area del sito, può partecipare dal vivo a giochi di grande successo. Le attrazioni preferite dagli utenti sono il blackjack online, il baccarat online, la roulette online e il poker online. Ogni gioco presenta un’anteprima, grazie alla quale è possibile leggere la puntata minima, il tipo di gioco e se si tratta di un evento esclusivo del casinò live o di una novità. Anche in questo caso, i giochi sono stati sviluppati in collaborazione con le migliori case internazionali di software, come Evolution, Pragmatic Play Live, Authentic Gaming e LiveG24.

La proposta ludica di LeoVegas, grazie alla sua incredibile e variegata scelta, alla qualità delle proposte e alla facilità di utilizzo da parte degli utenti, ha fatto sì che nel 2023 il casinò online si sia aggiudicato, per la sesta volta consecutiva, l’International Gaming Award.

Scommesse sportive su LeoVegas

L’offerta di casinò online e di casinò live di LeoVegas si completa con LeoVegas Sport, la sezione dedicata alle scommesse sportive. Tutti gli amanti dello sport, accedendo alla pagina, avranno modo di divertirsi e di puntare sui principali eventi, live e non. Oltre alle slot, alle carte e ai giochi da tavolo, quindi, tante scommesse sportive per gli appassionati italiani di betting.

La sezione dedicata allo sport di LeoVegas propone alcune tra le migliori quote per le scommesse di mercato. I giocatori hanno la possibilità di puntare sui principali eventi di calcio, basket, tennis, tennis tavolo, Formula 1, rugby, pallavolo e altri ancora. La modalità pre-match consente di fare la propria scommessa fino al momento dell’inizio di un incontro. Le competizioni in diretta, invece, sono aggiornate in tempo reale, e lo stesso succede alle quote, sempre competitive con i payout medi di mercato. Sulle pagine della piattaforma sono disponibili i consigli di esperti bookmaker. L’andamento delle quote, infine, è aggiornato 24 ore su 24, ed è consultabile anche sull’app di LeoVegas.

Gli scommettitori apprezzano molto il costante aggiornamento delle quote, i suggerimenti dei bookmaker e la velocità di esecuzione della puntata, soprattutto via app. La giocabilità è estremamente gradevole e di facile intuizione, una caratteristica che pone LeoVegas Sport tra i leader del settore betting.

Chi segue con passione il calcio di Serie A, la Formula 1, i grandi tornei dell’ATP di tennis o l’Eurolega e ama l’adrenalina delle scommesse troverà in LeoVegas Sport un fedele alleato (anche nella versione app mobile). La sezione delle scommesse sportive della piattaforma svedese, dal momento del suo lancio, ha riscosso un immediato successo. I premi “Rising Star in Sports Betting” e “Sports Betting Operator” agli SBC e agli EGR Nordic Awards ne sono la dimostrazione.

Sicurezza e regolamentazione

La sicurezza dell’ambiente di gioco è determinante per il successo di un casinò online. Se un giocatore ha anche il minimo sentore di truffa, semplicemente non effettua l’iscrizione. Lo sa benissimo LeoVegas, che della sicurezza ne ha fatto uno dei suoi principali punti di forza.

LeoVegas, per la sicurezza del sito e degli utenti, si affida anche a società terze. Questi partner hanno il compito di ostacolare ed eliminare qualsiasi tipo di frode informatica o finanziaria che possa minacciare l’intero ambiente della piattaforma svedese. L’obiettivo numero uno di LeoVegas è quello di offrire ai player un’esperienza non solo sicura, ma anche serena. I vari meccanismi riguardanti il gioco d’azzardo responsabile di cui il sito si è dotato ne sono la dimostrazione.

Il casinò online svedese è in possesso della concessione numero 15011 dell’Agenzia Dogane e Monopoli, e grazie a questa opera legalmente in Italia, visto che rispetta tutti i limiti sulle puntate e sulle vincite previsti per legge nel nostro Paese. La scommessa minima è di 2 €, la vincita massima per una singola o una multipla è di 10.000 €, mentre per le giocate in sistema si possono raggiungere i 50.000 €.

Il sito web di LeoVegas è controllato da World of Sportsbetting Limited, società con sede a Malta. La piattaforma possiede, fra le varie concessioni, anche la licenza internazionale della Malta Gaming Authority (MGA), a riprova della sua presenza in altri Paesi europei. I tanti premi ricevuti in questi anni da LeoVegas rappresentano un fantastico biglietto da visita anche per ciò che riguarda la sicurezza.

Bonus e promozioni

Al momento della registrazione, la piattaforma mette a disposizione dei nuovi utenti interessantissimi bonus di benvenuto Leovegas. Ottenerli è piuttosto semplice, e le indicazioni per acquisirli sono ben spiegate dalle pagine del sito e altrettanto facili da seguire. Dopo l’iscrizione, il giocatore deve andare sulla pagina “Le mie offerte” e cliccare su “deposito”. Versato un deposito di almeno 10 €, l’utente dovrà giocare per 35 volte l’importo su una slot machine del casinò online per ricevere un bonus effettivo pari al 100% della somma versata.

Effettuato questo passaggio, il giocatore potrà usufruire dei due successivi livelli di bonus. Entrando nello specifico, ecco i bonus di benvenuto leovegas a seconda del deposito versato al momento della registrazione:

1° deposito, da 10 € a 350 €, bonus del 100% fino a un importo di 350 € con 50 free spin (una volta soddisfatto il requisito di scommessa);

2° deposito, da 10 € a 500 €, bonus del 100% fino a un importo di 500 € con 75 free spin (una volta soddisfatto il requisito di scommessa);

3° deposito, da 10 € a 650 €, bonus del 100% fino a un importo di 650 € con 75 free spin (una volta soddisfatto il requisito di scommessa).

Il bonus di benvenuto deve essere attivato entro i primi 14 giorni successivi all’iscrizione. L’utente ha 7 giorni per trasformare il bonus in saldo prelevabile.

Anche la sezione delle scommesse sportive di LeoVegas prevede dei bonus di benvenuto ai nuovi player. Ogni giocatore può aggiudicarsi un bonus del 50% fino a 200 €, calcolato sul primo deposito effettuato.

Sono tante e davvero vantaggiose, inoltre, le promozioni messe a disposizione dal sito. Queste iniziative premiano la fedeltà dei giocatori e sono un vero e proprio appuntamento imperdibile per gli utenti della piattaforma. Le promozioni uniscono ricchi premi, giochi e intrattenimento. La pagina dedicata è in continuo aggiornamento, visto che il calendario degli appuntamenti è decisamente fitto. Le promozioni non riguardano esclusivamente le slot machine, le carte o i giochi da casinò, ma anche le scommesse sportive di LeoVegas Italia.

Mobile applicazione

La mobile app di LeoVegas è disponibile sia per Android che per iOS. L’applicazione è davvero riuscita ed è in grado di fornire la migliore esperienza di gioco direttamente dallo smartphone. LeoVegas Casino, questo è il nome della app, ha ottenuto un grosso successo da parte della critica, tanto da aggiudicarsi il premio "Mobile Operator" agli EGR Nordic Awards 2020 e agli International Gaming Awards del 2019.

Secondo gli sviluppatori e l’operatore stesso, la app è il miglior modo per godersi al massimo l’esperienza di gioco. Questo perché l’applicazione permette di usufruire delle opzioni di gioco su LeoVegas in maniera più semplice, intuitiva e veloce. Direttamente sullo smartphone, sono disponibili centinaia di slot machine, tantissimi tavoli dal vivo, giochi da casinò e l’intera area betting. Basta avere un telefonino e una connessione a internet stabile.

Chi possiede un dispositivo iOS può scaricare l’app LeoVegas Casino direttamente dall’App Store. I possessori di un telefono Android, invece, sono invitati a seguire le istruzioni indicate nella pagina Android App del sito di LeoVegas. L’applicazione verrà scaricata direttamente sullo smartphone dopo aver seguito pochi e semplici passi.

Metodi di pagamento

L’operatore mette a disposizione diverse modalità di pagamento fra le più usate in Italia. L’ampia scelta va incontro alle diverse esigenze dei giocatori. Non sono previste commissioni, nemmeno per i depositi, e le tempistiche di esecuzione sono davvero competitive. Le modalità di pagamento prevedono le carte di credito dei principali circuiti internazionali, carte di debito, Postepay, bonifico bancario, Apple Pay, Sofort ed e-wallet.

Per ciò che riguarda i prelievi, la velocità e la qualità del servizio sono paragonabili ad altre piattaforme di alto livello.

LeoVegas propone limiti di deposito che variano a seconda del metodo di pagamento utilizzato. Il valore minimo è uguale per tutti: 10 €. I massimi, invece, si muovono dai 1.000 € di paysafecard e Skrill ai 10.000 € di Neteller.

In linea generale, i metodi di pagamento rappresentano un altro punto di forza del casinò online svedese. Le modalità di pagamento, deposito e prelievo sono un ottimo biglietto da visita per attrarre nuovi giocatori.

Supporto clienti

Il supporto clienti di LeoVegas è a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Il servizio viene offerto gratuitamente ed è disponibile anche in lingua inglese. La funzione “Live Chat” è davvero utile per i giocatori, che riceveranno una risposta veloce ed esaustiva in tempo reale. L’opzione di contatto “E-Mail”, invece, è meno diretta ma porta a ottenere informazioni più complete.

La sezione delle FAQ è facilmente accessibile e molto ricca. Riesce a dare risposta alle domande più comuni dei giocatori, che possono contare anche su un guida in linea decisamente completa.

Recensioni e feedback degli utenti

Il grandissimo numero di utenti iscritti alla piattaforma svedese accerta il successo, in termini di apprezzamento, di LeoVegas. A confermarlo, sono i tantissimi feedback positivi rilasciati dai giocatori sul web.

Gli utenti del casinò online generalmente valutano in maniera positiva l’esperienza di gioco nel suo complesso. Le slot machine e i tavoli live sono facilissimi da raggiungere, le istruzioni sono complete e l’intrattenimento è assicurato. Gli scommettitori sembrano apprezzare la sezione LeoVegas Sport, sempre aggiornata, veloce e di semplice fruizione.

Si trovano recensioni estremamente positive anche per ciò che riguarda la sicurezza, i pagamenti e i depositi. Particolarmente apprezzata è l’applicazione mobile, una delle più scaricate e amate del settore.

Certo, non manca qualche hater. Le recensioni negative riguardano soprattutto i limiti fissati ad alcune scommesse sportive (2 € per schedina). Ma sono una goccia nel mare. Il successo di LeoVegas è testimoniato dalle opinioni positive della stragrande maggioranza dei giocatori e dall’incredibile numero di iscritti alla piattaforma.

Alternative a Leovegas fra i casinò online e i siti di scommesse sportive

La vastità e la varietà dell'offerta nel mondo dei casinò online può spesso risultare sorprendente per i giocatori, sia quelli alle prime armi che quelli di lunga data. Se stai cercando qualche alternativa a Leovegas, e non sai bene cosa scegliere, qui troverai una breve analisi di altri tre marchi di spicco nel panorama del gioco legale online in Italia.

Betclic

Sbarcato in Italia da anni dopo l’intuizione di un imprenditore francese, Betclic si è guadagnato una buona reputazione grazie alla sua piattaforma dedicata alle scommesse sportive e ai giochi da casinò.

La semplicità d'uso del sito è uno dei tratti distintivi di Betclic: l’accesso è facile anche per utenti poco esperti, grazie all’interfaccia chiara e agli strumenti di navigazione, fra cui l’imprescindibile barra di ricerca.

Sebbene il suo nome riconduca immediatamente alle scommesse sportive, Betclic ha focalizzato la sua attenzione sempre più verso i giochi da casinò, arricchendo il proprio portfolio con centinaia di slot machine, giochi dal vivo e software RNG per giochi di carte o da tavolo.

La sicurezza e l'assistenza al cliente sono tra le priorità dell'azienda, così da garantire un'esperienza di gioco soddisfacente, nel rispetto della normativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi effettua la registrazione a Betclic per la prima volta, può ricevere un bonus di benvenuto fino a 1.000 €, oltre a 15 free spin senza deposito.



DaznBet

Una gemma emergente nel settore, pur essendo stata lanciata solo a fine 2022, DaznBet ha già catturato l'attenzione dei giocatori per le sue offerte eccezionali e il design intuitivo. La piattaforma, infatti, è caratterizzata da una grafica moderna e accattivante.

La proposta di gioco è in ampliamento, oltre a essere caratterizzata da centinaia di slot machine e un buon numero di tavoli live, fra cui anche diversi game show. Interessante la promozione cashback che offre un rimborso del 20% sotto forma di bonus su tutte le perdite al casinò.

Oltre a questa offerta, è disponibile anche un bonus casinò di benvenuto che può arrivare fino a 500 € sulla prima ricarica.

Betway

Con Betway si va a colpo sicuro, se cerchi una piattaforma sicura, stabile e autorizzata dall’ADM. Dal 2006, questa piattaforma è un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza di gioco completa.

Questo sito propone non solo tantissimi giochi da casinò ma anche una piattaforma riservata agli appassionati di scommesse sportive che propone quote di alto livello. L'interfaccia user-friendly, le promozioni frequenti e un servizio clienti dedicato completano il quadro.

Se ci aggiungiamo anche un bonus di benvenuto casinò da 1.500 € oltre a free spin e super spin per le slot machine, non è difficile capire perché Betway abbia convinto i nostri esperti.

Queste sono le nostre 3 proposte alternative: valutale con attenzione e non dimenticare di giocare in modo responsabile!



Come iniziare su LeoVegas

È difficile iscriversi a LeoVegas? Quali documenti servono? E se la piattaforma non mi piacesse? Nelle prossime righe percorreremo, passo per passo, le fasi di registrazione a LeoVegas e l’eventuale cancellazione dell’account.

Creazione dell'account

Convalida dell'account e invio dei documenti

Per registrarsi su LeoVegas bisogna raggiungere la home page del sito. Da lì, bisogna cliccare su “Registrazione” (si trova in alto a destra). Scegliere la promozione preferita e inserire tutti i dati richiesti, come numero di telefono ed e-mail. Prima di passare alla fase successiva, bisogna accettare i termini e le condizioni d’utilizzo.

Dopo aver inserito i dati personali, il nuovo utente deve inserire le informazioni riguardanti il proprio documento di identità (tipo, numero, ufficio e data del rilascio, data di scadenza) e caricarlo, con una foto fronte e retro, sulla piattaforma. I documenti che si possono presentare sono carta di identità, patente o passaporto. Questa fase è necessaria per la convalida dell’account.

Tempi di attivazione del conto su LeoVegas

La procedura per l’attivazione deve essere completata entro 30 giorni. In caso contrario, LeoVegas sospenderà il nuovo conto. Per incentivare l’invio dei documenti, la piattaforma mette a disposizione offerte e bonus senza deposito che si attivano nel momento della validazione dei documenti di identità.

Tempi di riapertura del conto su LeoVegas

Secondo i termini e le condizioni di utilizzo dei servizi di leovegas.it, il conto può essere riaperto dopo un periodo di "raffreddamento" di 7 giorni. La piattaforma si concede il diritto di aumentare la durata di questo lasso di tempo, quando esplicitamente specificato.

Come chiudere il conto su LeoVegas

Il sito di LeoVegas spiega passo dopo passo come effettuare questa operazione. Se si volesse chiudere il conto di gioco, bisogna accedere all’account personale. Da lì, l’utente dovrà entrare nella sezione “Chiusura Conto” e compilare il modulo. Il servizio di supporto clienti del casinò online contatterà in breve tempo l’utente per comunicargli le istruzioni necessarie alla chiusura definitiva del conto di gioco.

Ci sono però due condizioni necessarie. L’utente non potrà più accedere a quel conto e, se lo stato dello stesso è “non validato” e presenta un saldo, l’operatore non concederà la chiusura fino all’invio di una copia fronte e retro di un documento di identità.

Come riaprire il conto su LeoVegas

Per riaprire il conto sul sito di LeoVegas, l’utente dovrà ripercorrere tutte le fasi di apertura del conto di gioco sopra specificate. Nel caso di “congelamento” del conto, invece, il servizio clienti comunicherà al giocatore come tornare ad usufruire del servizio via mail, descrivendo l’operazione passo per passo.

Quanto dura l'iscrizione a LeoVegas

L'iscrizione a LeoVegas non presenta una scadenza temporale.

Recupero password e modifica dell'account

Come recuperare la password su LeoVegas

Recuperare la password è davvero semplice. Basta seguire questi tre passi:

inserire l'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione;

selezionare “ Ottieni nuova password ”;

”; seguire le istruzioni inviate via e-mail dall’operatore.

Come cambiare il tuo username su LeoVegas

Per cambiare il proprio username, è necessario accedere alla pagina del profilo personale. Lì sarà semplicissimo modificare il nome utente, seguendo le indicazioni mostrate.

Come cambiare il metodo di prelievo su LeoVegas

Per modificare il metodo di prelievo su Leovegas bisogna entrare nell'area riservata, selezionare la sezione “prelievi” e cambiare la modalità di prelievo. Attenzione: per prelevare dal conto gioco, l’utente di Leo Vegas deve utilizzare un metodo già utilizzato per un deposito.

Come aggiungere un metodo di pagamento su LeoVegas

Per aggiungere un metodo di pagamento su LeoVegas, l’utente accedere alla propria area riservata, cliccare su “metodo di pagamento” e aggiungerne uno nuovo.

Come inviare i documenti a LeoVegas

Per inviare un documento, l’utente deve fornire i seguenti dati:

tipologia del documento (carta d’identità, patente di guida o passaporto);

numero documento;

data di rilascio;

scadenza;

ente che ha rilasciato il documento;

località del rilascio;

scansione del documento fronte e retro.

Bonus e promozioni

Come funzionano i bonus su LeoVegas

Un utente, per poter ottenere un bonus, deve effettuare almeno un deposito, corrispondente alla somma specificata dall’operatore. Per farlo, deve cliccare sul pulsante arancione “Deposito”, che si trova in fondo alla scheda relativa all’offerta.

Come giocare con i bonus su LeoVegas

Dopo che il bonus viene assegnato, l’utente vedrà il nuovo importo disponibile nel saldo bonus, sommato ai soldi reali.

Come utilizzare il bonus games su LeoVegas

Per sbloccare il prelievo del bonus di benvenuto di casinò di Leo Vegas, l’utente deve rigiocare un importo pari al valore del bonus per 35 volte a uno dei giochi aderenti all’iniziativa.

Come ottenere il bonus sport su LeoVegas

Bisogna effettuare il primo deposito di almeno 10 € (fino a 400 €) attraverso la scheda bonus corrispondente e puntare la cifra almeno 8 volte. L’utente deve utilizzare denaro reale e può scommettere su eventi sportivi con quota minima di 1.80.

Come ottenere il bonus di benvenuto su LeoVegas

Per ottenere il bonus di benvenuto, il giocatore deve andare nella scheda “Promozioni”, raggiungibile dall’area personale, e selezionare “Le mie offerte”. Lì potrà selezionare il bonus di benvenuto. È possibile attivare il bonus entro 2 settimane dalla data di iscrizione.

Come spendere il bonus su LeoVegas

Il giocatore non può prelevare subito il valore del bonus. Per farlo, dovrà giocare l’intero importo per una sola volta. L’utente ha 7 giorni per trasformare il bonus in importo prelevabile.

Scommesse e gioco

Come giocare le combo su LeoVegas

Giocare la combo è semplicissimo: basta selezionare 2 o più quote poi cliccare su "Multipla".

Come funziona il rimborso su LeoVegas

L’operatore rimborsa sul conto di gioco un bonus pari alla percentuale di cashback calcolata sulla posizione netta dell’utente.

Come prelevare i bonus su LeoVegas

I bonus verranno caricati direttamente sul saldo del giocatore, dopo che avrà seguito le operazioni indicate.

Come prelevare da LeoVegas

Per prelevare, il giocatore deve entrare nella sezione “Prelievo” del suo conto di gioco, selezionare l’opzione di pagamento e attendere la conferma (di solito molto veloce) della transazione.

Come depositare su LeoVegas

Per depositare, l’utente deve accedere alla sezione “Deposito”, scegliere la modalità di pagamento e inserire la somma di denaro che desidera versare.

Come vedere le partite su LeoVegas

Per seguire le partite basta cliccare sul match al quale si è interessati. La finestra dell’evento in diretta si aprirà automaticamente.

Quando posso prelevare su LeoVegas

È possibile prelevare da un minimo di 20 €.

Domande frequenti

Quali lingue supporta il sito del casinò LeoVegas?

Italiano, anche l'inglese per l'assistenza.

È possibile giocare su LeoVegas da dispositivi mobili?

Certo, tramite l'app LeoVegas Casino, disponibile per iOS e Android.

Quali sono le restrizioni geografiche per accedere al casinò di LeoVegas?

Non può accedere a LeoVegas chi è residente in Afghanistan, Curacao, Cipro, Etiopia, Iran, Iraq, Kuwait, Somalia, Siria, U.S.A. o Yemen. Il sito autorizzato dall’ADM è riservato a residenti in Italia.

Quali provider di software sviluppano i giochi su LeoVegas?

Sono moltissimi. Alcuni dei principali sono Playtech, Evolution e NetEnt.

Il casinò di LeoVegas offre giochi con dealer dal vivo?

Certamente! La sezione Casinò Live è ricca di giochi di carte, da tavolo, game show e anche moderne slot live.

Posso provare i giochi gratuitamente su LeoVegas prima di giocare con soldi veri?

Sì,tutti i titoli del casinò online sono disponibili in modalità di prova, tranne i giochi live.

Il casinò LeoVegas organizza tornei o competizioni per i giocatori?

Certo, sono previste slot race e tornei con montepremi molto alti, basati su sistemi a punti.

Quanto ci mette LeoVegas a pagare?

Le tempistiche variano a seconda del pagamento richiesto. Con Paypal è possibile ricevere le proprie vincite in meno di 1 ora. Altri metodi, come il bonifico bancario, richiedono molto più tempo.