Che tu sia un giocatore esperto o alle prime armi, se ti trovi qui significa che stai cercando il casinò perfetto per te. Il gioco online è una forma d'intrattenimento molto diffusa nel nostro Paese e che guadagna ogni anno sempre più successo. Purtroppo però la possibilità di inciampare in qualche truffa è sempre dietro l'angolo: scegliere il casinò giusto a cui affidarsi infatti può non essere così semplice. Proprio per aiutarti nella tua ricerca, ecco a te una recensione completa su StarCasinò, il casinò numero uno in Italia.

Si tratta di un portale sicuro, affidabile e con un'offerta vastissima. La licenza ADM/AAMS garantisce il rispetto della normativa italiana. Oltre alla sezione dedicata ai giochi di carte e da tavolo, c’è anche un'intera sezione dedicata alle scommesse sportive. Continua a leggere per saperne di più su StarCasinò e scoprire tutto ciò che devi sapere su giochi, scommesse, bonus e tanto altro.

Iniziamo con una nostra valutazione sulle principali aree del casinò che poi vedremo più in dettaglio:

giudizio complessivo - 4,25;

bonus - 4,5;

app mobile - 4,5;

casino - 4,5;

assistenza clienti - 5;

usabilità - 4,5;

scommesse - 3,75.

Casinò di StarCasinò

StarCasinò è uno dei portali più apprezzati tra i giocatori italiani per numerosi motivi. Tra questi vi è sicuramente la ricca offerta di giochi che garantisce un'esperienza insuperabile sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Con più di 1.000 giochi e circa 170 giochi live il divertimento è assicurato. Vediamo più nel dettaglio quali giochi è possibile trovare su StarCasinò.

Slot machines - le vere protagoniste di questo casinò e le più amate dagli utenti. Il portale infatti ne offre tantissime, dalle più tradizionali VLT a quelle aggiunte più di recente raccolte nella categoria "Novità". Se ami giocare alle slot, qui troverai pane per i tuoi denti.

- le vere protagoniste di questo casinò e le più amate dagli utenti. Il portale infatti ne offre tantissime, dalle più tradizionali VLT a quelle aggiunte più di recente raccolte nella categoria "Novità". Se ami giocare alle slot, qui troverai pane per i tuoi denti. Giochi live - una sezione che si dedica maggiormente ai giochi da tavolo tipici dei casinò fisici. Troviamo ad esempio roulette, poker, blackjack, dadi e ruota della fortuna. Le scelte disponibili sono più di 30 tra cui anche alcuni giochi meno famosi come Baccarat e Texas Hold'em.

- una sezione che si dedica maggiormente ai giochi da tavolo tipici dei casinò fisici. Troviamo ad esempio roulette, poker, blackjack, dadi e ruota della fortuna. Le scelte disponibili sono più di 30 tra cui anche alcuni giochi meno famosi come Baccarat e Texas Hold'em. Arcade - una sezione molto interessante che raggruppa quick games e titoli classici delle sale giochi.

Oltre all'ampia varietà di scelta, un aspetto che viene spesso sottolineato positivamente nelle recensioni degli utenti riguarda i bonus. Sono infatti tantissime le promozioni attive per i nuovi utenti. I nuovi iscritti su StarCasinò possono ricevere free spin illimitati per la prima settimana, oltre a fino a 2.000 euro di cashback sulla prima giornata di gioco e 50 giri gratis di bonus senza deposito.

Per quanto riguarda le vincite, il prelievo minimo è di 10 euro e quello massimo è di due mila euro. Una delle caratteristiche più apprezzate di StarCasinò riguarda i pagamenti, definiti sempre veloci e puntuali. Non vengono applicate commissioni e la transazione non supera mai i sette giorni.

Scommesse sportive su StarCasinò

Dalla homepage del sito si accede alla sezione delle scommesse sportive. Appena entrati, si ha a disposizione il palinsesto con gli eventi in corso e le quote scommesse sempre aggiornate. Per quanto riguarda la quantità di sport su cui poter puntare, StarCasinò non riesce a superare altri bookmaker AAMS italiani, ma viene comunque scelto da molti utenti per la sua affidabilità e sicurezza, un aspetto di non poco conto. La cifra minima per ogni puntata è di due euro e ogni schedina non potrà mai far vincere più di 10 mila euro. Tali limiti sono stabiliti dall'ente che rilascia la licenza ai casinò.

Gli sport disponibili sono 12 in totale. Tra questi troviamo quelli principali come calcio, tennis e basket, ma anche altri meno praticati in Italia come rugby, hockey, pallavolo, pallanuoto, automobilismo, tennis da tavolo, football, pugilato e freccette. La quantità di sport è sicuramente migliorabile, ma la varietà offerta è ritenuta più che soddisfacente dalla maggior parte dei giocatori. Dalla medesima sezione si può anche accedere a quella riservata al "Live Betting". Qui si trovano tutti gli eventi su cui è possibile scommettere dal vivo. Pur non essendoci eventi trasmessi in streaming, vengono fornite statistiche aggiornate su tutti gli eventi live quotati.

Così come su altri siti di scommesse, uno degli sport più in voga è il calcio. Sul sito è molto ricca la parte dedicata alle scommesse antepost che va a completare un gruppo di ben 230 mercati calcistici, considerando anche le puntate pre-match e i live. Per quanto riguarda le competizioni, sono presenti i campionati nazionali e internazionali più rilevanti sia per club che nazionali. Sono presenti però anche competizioni e serie minori come la Serie C e la League Two inglese. Nonostante il calcio sia lo sport più apprezzato su StarCasinò, si può trovare un discreto numero di mercati anche nelle altre discipline.

Sicurezza e regolamentazione

La sicurezza del sito è indubbiamente uno dei punti forti di StarCasinò. Tutti sanno quanto può essere difficile trovare un casinò in cui poter giocare sicuri. Proprio per questo, il portale si è guadagnato la fiducia di tantissimi utenti.

La prima garanzia di sicurezza arriva dalla licenza ADM/AAMS rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa concessione è necessaria per operare legalmente in Italia e garantisce la sicurezza del casinò. Oltre a permettere l’attività a distanza verso utenti residenti in Italia, questa licenza tutela i giocatori, garantendo che non si tratta di un sito truffa.

Non finisce qui, l'affidabilità di questo operatore è assicurata anche dal RNG, il sistema di generazione casuale dei numeri. Grazie a esso, le combinazioni che compaiono, ad esempio sulle slot, sono completamente casuali. In questo modo quindi non c'è modo d'influenzare il risultato del gioco, poiché dipende soltanto dal generatore randomico. Anche per quanto riguarda i pagamenti, le transazioni sono sicure al 100%. Prima di poter ritirare le vincite inoltre, è necessario il riconoscimento del conto inviando un proprio documento d'identità.

Bonus e promozioni

Su StarCasinò tutti i giocatori possono usufruire di bonus e promozioni davvero vantaggiosi, sia i nuovi arrivati sia gli utenti già registrati. Iniziamo a vedere i bonus benvenuto, ossia quelli pensati per i nuovi arrivati.

Bonus scommesse sportive - dopo aver completato la registrazione ed effettuato il primo deposito, i nuovi giocatori possono ottenere un rimborso fino al 50% sulla prima giocata nel caso fosse non vincente. La cifra massima di bonus è di 25 euro con una puntata di 1x. Per ottenere il bonus, oltre a essere nuovi iscritti, bisogna aver fatto una puntata multipla dal valore minimo di 10 euro.

- dopo aver completato la registrazione ed effettuato il primo deposito, i nuovi giocatori possono ottenere un rimborso fino al 50% sulla prima giocata nel caso fosse non vincente. La cifra massima di bonus è di 25 euro con una puntata di 1x. Per ottenere il bonus, oltre a essere nuovi iscritti, bisogna aver fatto una puntata multipla dal valore minimo di 10 euro. Bonus zero rischi - questa promozione riguarda la sezione casinò. Chi si è iscritto può ricevere fino a 2.000 euro di cashback e 50 free spin senza deposito alla convalida dell’account sulla slot Money Train 3. Dopo aver creato l'account, il cashback viene calcolato sulle perdite del giorno in cui viene effettuata la prima giocata. Quest'opzione vale esclusivamente sulla sezione casinò, ed sono quindi esclusi i tavoli del casino live.

Anche per gli utenti già registrati vi sono delle offerte di vari tipi. Vediamole in dettaglio:

Bonus multipla 300% - facendo scommesse multiple con almeno cinque eventi e con una quota minima di 1,25 per ogni selezione è possibile aumentare le proprie vincite fino al 300%.

- facendo scommesse multiple con almeno cinque eventi e con una quota minima di 1,25 per ogni selezione è possibile aumentare le proprie vincite fino al 300%. Slots of the week - per i fan delle slot machines StarCasinò mette a disposizione un bonus settimanale dove si possono vincere fino a 50 euro di cashback sulla slot della settimana. Sulle giocate non vincenti ci sarà un cashback del 10% fino a 50 euro.

Applicazione mobile

Anche StarCasinò, come tutti i maggiori casinò online, ha creato una versione app mobile. Grazie a questo software è possibile giocare e scommettere comodamente dal proprio smartphone ogni volta che lo si desideri. Si tratta di un'app nativa pratica, intuitiva e con un design di alta qualità. Così come per la versione desktop, sono molto apprezzati i caratteri e l'impostazione grafica in generale. La sua semplicità estetica, soprattutto considerando le dimensioni dello schermo di uno, si rivela molto azzeccata.

L'app è disponibile sia per i dispositivi iOS che per quelli Android. Tuttavia, per quest'ultimi la procedura d'installazione è un po' diversa dal solito. Su smartphone Android, infatti, non bisognerà scaricare l'applicazione dal Play Store, ma direttamente dal link disponibile sul sito del casinò.

Secondo i nostri esperti che l’hanno provata, si tratta di un‘app curata e facile da usare. Dal punto di vista del casinò e delle scommesse, il palinsesto è lo stesso del sito desktop. I bonus e le promo previste per la versione desktop possono essere utilizzate anche dall'app. Tuttavia, a differenza di altri casinò, StarCasinò non prevede bonus specifici tramite applicazione. Dal punto di vista dei pagamenti, nessun cambiamento. L'app accetta tutte le modalità di pagamento disponibili anche dalla versione desktop.

Metodi di pagamento

StarCasinò accetta la maggior parte dei metodi di pagamento più comuni. L'elenco completo dei sistemi accettati, sia per depositi che prelievi, è il seguente:

PayPal;

Mastercard;

Visa;

PostePay;

Bonifico bancario diretto;

CartaSi;

Skrill;

Moneybookers;

Muchbetter;

Epay;

OnShop;

Neteller.

La varietà di mezzi di pagamento accettata non è un vantaggio da sottovalutare. Essa infatti, insieme ai limiti variabili di deposito/prelievo, forniscono al giocatore maggiore autonomia. Abbiamo parlato di limiti elastici perché cambiano per ogni modalità di pagamento. Tali limiti possono essere così riassunti:

Deposito - per le ricariche, la cifra minima è cinque euro per quasi tutti i metodi di pagamento. Fanno eccezione Epay, con un minimo di 10 euro, e OnShop con una cifra minima di 25 euro. Per quanto riguarda il limite massimo, per quasi tutte le modalità è due mila euro. Skrill, Neteller e Much Better hanno un importo massimo di nove mila euro. OnShop invece prevede massimo 300 euro di deposito.

Prelievo - la cifra minima di prelievo delle vincite è di 10 euro. L'importo massimo invece è quasi sempre 10 mila euro tranne alcuni casi specifici. Tra questi ad esempio PayPal, con un massimo di due mila euro, e Neteller con 45 mila euro.

Servizio clienti

Tra i vari elementi da valutare di un casinò online, c'è sicuramente il servizio clienti. D'altronde, possono sempre capitare dei problemi ed è fondamentale interfacciarsi con una piattaforma che supporti in modo professionale e rapido i propri utenti. Per quanto riguarda StarCasinò, niente di cui lamentarsi. I giocatori infatti si dicono tutti decisamente soddisfatti di questo servizio.

Cliccando sulla voce "supporto" nella barra orizzontale della homepage avremo subito a disposizione un'ampia lista delle domande più frequenti. Un'opzione molto comoda e veloce da cui è possibile trovare una soluzione immediata ai dubbi e problemi più comuni.

Nel caso la risposta alla tua domanda non fosse tra quelle elencate, hai a disposizione tre opzioni di contatto. Per ognuno di essi sono anche indicati i tempi medi di attesa per la risposta.

Live chat - disponibile anche per coloro che non sono registrati al sito. Il tempo medio di risposta è di 30 secondi.

- disponibile anche per coloro che non sono registrati al sito. Il tempo medio di risposta è di 30 secondi. Email - il tempo previsto di risposta va dai 30 ai 60 minuti.

- il tempo previsto di risposta va dai 30 ai 60 minuti. Telefono - è possibile contattare il numero indicato sul sito tramite WhatsApp o fare una richiesta di telefonata dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 16. Il tempo di attesa è di pochi secondi o al massimo qualche minuto.

Fatta eccezione per gli operatori telefonici, tutte le modalità di contatto sono disponibili in lingua italiana tutti i giorni dalle 09 alle 02. I nostri esperti lo considerano un servizio clienti competente ed efficiente.

Recensioni e feedback degli utenti

La maggior parte delle recensioni online in merito a StarCasinò sono positive. Gli utenti elogiano in particolare i numerosi giochi a disposizione, la puntualità di pagamento, la sicurezza della piattaforma e il servizio clienti.

Matteo, ad esempio, nella sua recensione scrive: "Davvero ottima la velocità dei pagamenti e la cordialità e disponibilità degli operatori del servizio clienti. Ottenere i bonus è davvero molto semplice. Ritengo che questo sia uno dei pochi casinò con un'app che funziona alla perfezione".

Molto apprezzato anche il fatto che i nuovi giochi arrivano sul sito in anticipo rispetto ad altre piattaforme. In tanti sottolineano anche l'immediatezza con cui viene accreditata la vincita. Insomma, questo casinò AAMS viene consigliato dalla maggior parte degli utenti che l’hanno provato.

Tuttavia, nonostante i numerosi commenti positivi, ve ne sono anche alcuni negativi. Spesso alcune di queste recensioni si basano su giochi o scommesse persi, colpa non imputabile al sito. Tra le critiche più costruttive, qualcuno si lamenta in particolare della presenza di bug e della varietà di sport che potrebbe essere ampliata.

Come iniziare a giocare su StarCasinò



Sei curioso d'iniziare a divertirti con i giochi e le scommesse di StarCasinò? Allora sei nel posto giusto, nelle prossime righe ti spiegheremo come muovere i primi passi su questo sito. Niente paura, si tratta di una procedura facile e veloce.

Creazione dell'account

Creare un account su StarCasinò è davvero semplice. Per prima cosa, vai sul sito e sulla homepage clicca sul tasto verde "Apri conto" posto in alto a destra. A questo punto, si aprirà il form di registrazione. Qui dovrai inserire i tuoi dati quali nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e codice fiscale.

Dopo questi primi passaggi, il tuo account è in fase di creazione. Non ti resta quindi che scegliere le credenziali di accesso (username e password) e la domanda di sicurezza. La registrazione si conclude inserendo i tuoi dati di residenza e quelli relativi al documento con cui ti identificherai.

Convalida dell'account e invio dei documenti

A questo punto, per concludere definitivamente la creazione dell'account, è necessario convalidarlo. Bisogna quindi inviare al casinò una copia del proprio documento d'identità ben leggibile e con i bordi visibili. I documenti accettati per il riconoscimento sono carta d'identità, passaporto e patente.

Per validare il documento è sufficiente accedere alla propria area riservata e cliccare su "Dati personali" e poi "I miei documenti". Qui potrai caricare la copia fronte e retro del documento.

Ricorda che tale procedura dev'essere completata entro 30 giorni dalla creazione dell'account. In caso contrario il profilo verrà sospeso.

Tempi di attivazione del conto su StarCasinò

Indicativamente, dopo aver ricevuto il documento d'identità, la convalida e quindi l'attivazione del conto su StarCasinò avviene nel giro delle successive 24/48 ore.

Tempi di riattivazione del conto su StarCasinò

I tempi di riattivazione del conto sono generalmente i medesimi della prima attivazione. Per ulteriori informazioni puoi contattare il servizio clienti attraverso le tre modalità indicate sul sito.

Come chiudere il conto su StarCasinò

Per chiudere il proprio conto è necessario fare richiesta scritta inviando una mail all'indirizzo assistenza@starcasino.it. È fondamentale che per inviare la mail di chiusura si utilizzi lo stesso indirizzo email usato per la registrazione.

Come riaprire il conto su StarCasinò

Se hai disattivato il tuo account e vorresti riaprirlo, puoi effettuare una nuova registrazione trascorsi 15 giorni dopo la data di chiusura dell'account.

Quanto dura l'iscrizione a StarCasinò

Non vi è una data di scadenza per l'iscrizione a StarCasinò. Il tuo conto resterà aperto fino a quando vorrai utilizzarlo. Nel caso cambiassi idea, potrai richiederne la chiusura in qualsiasi momento.

Recupero password e modifica dell'account

Hai dimenticato la tua password e vorresti recuperarla, o vorresti modificare alcune impostazioni del tuo account? Eccoti una piccola guida su come farlo.

Come recuperare la password su StarCasinò

Se hai dimenticato la tua password, recuperarla è semplicissimo. Vai sulla pagina di accesso e clicca su "Password dimenticata". Sarai così indirizzato alla pagina dove potrai inserire la tua mail e la risposta alla domanda di sicurezza.

Pochi minuti dopo aver cliccato "Invia", riceverai sulla tua email un link per inserire una nuova password.

Come cambiare il tuo username su StarCasinò

Dopo aver scelto il tuo username al momento della registrazione, non è più possibile modificarlo.

Come cambiare il metodo di prelievo su StarCasinò

Nel caso volessi modificare il metodo di prelievo, contatta l'assistenza clienti mandando una mail. Gli operatori troveranno sicuramente una soluzione al tuo problema.

Come aggiungere un metodo di pagamento su StarCasinò

Il metodo di pagamento viene selezionato al momento della richiesta di deposito/prelievo. Ricorda che un mezzo di pagamento può essere utilizzato per prelevare solo se è già stato usato per una ricarica e che deve essere intestato al proprietario dell'account.

Come inviare i documenti a StarCasinò

Per inviare il documento d'identità, bisogna cliccare su "Dati personali" nella propria area riservata e poi su "I miei documenti". Qui è possibile caricare una copia o la foto del documento.

Bonus e promozioni

Uno degli aspetti più apprezzati di StarCasinò riguarda proprio i bonus e le promozioni. Ce ne sono per tutti e per tutti i gusti. Vediamo più nello specifico di cosa si tratta.

Come funzionano i bonus su StarCasinò

Il casinò offre bonus e promozioni esclusivi e aperti a tutti. Ne esistono diverse tipologie tra cui i bonus di benvenuto per i nuovi iscritti.

Per ricevere i bonus vi sono alcuni requisiti specifici e particolari modalità di utilizzo che puoi scoprire continuando la lettura.

Come giocare con i bonus su StarCasinò

Non tutti i giochi contribuiscono al volume di gioco necessario a convertire i Fun Bonus in Real Bonus. È possibile visualizzare il raggiungimento dei requisiti richiesti dal bonus per la conversione, selezionando Bonus/Bonus attivi dal menù a fianco vicino al nome.

Come utilizzare il bonus games su StarCasinò

Per utilizzare il bonus, bisogna innanzitutto attivarlo. Seleziona il pulsante verde "Ricarica" in cima alla pagina vicino al saldo. Una volta selezionato il bonus, clicca "Richiedi il Bonus" e segui le istruzioni. A questo punto il tuo bonus verrà automaticamente attivato sul conto di gioco insieme alla ricarica.

Come ottenere il bonus sport su StarCasinò

Per ottenere il cashback piazza la tua prima scommessa, ricorda che deve contenere almeno quattro eventi a quota uguale o maggiore a 1,50. Invece per ottenere il voucher Dazn (1 mese gratuito di abbonamento all’app che permette di vedere centinaia di eventi sportivi in streaming) fai la tua prima scommessa minima di 50 euro e a quota minima 20.00. Quest'ultima parte del bonus non vale per coloro che sono già iscritti a Dazn.

Come ottenere il bonus di benvenuto su StarCasinò

Per ricevere il bonus benvenuto casinò non devi far altro che effettuare la tua prima giocata. Esso verrà calcolato sulle perdite nette della prima giornata. Inoltre, otterrai i 50 Free Spin senza deposito non appena avrai convalidato il conto.

Come spendere il bonus su StarCasinò

Esistono due tipologie di bonus: Fun Bonus e Real Bonus. Il primo, se accreditato, può essere utilizzato solo dopo aver terminato il saldo contabile. Può essere scommesso un minimo di 35 volte il suo valore.

Dopodiché, il Fun Bonus viene convertito in Real Bonus. Quest'ultimo dovrà essere giocato una sola volta il suo valore per rendere le vincite prelevabili.

Scommesse e gioco

Abbiamo capito che questo casinò è uno dei migliori su cui giocare e scommettere, ma come funziona?

Come giocare le combo su StarCasinò

Per giocare le combo su StarCasinò è consigliato studiare approfonditamente la partita. In questo modo potrai scegliere il momento più opportuno per giocarle. Se sei un esperto di uno specifico campionato, utilizzale proprio su quello. A chi è alle prime armi consigliamo di giocare le combo 1x2 Over, dato che sono le più semplici.

Come funziona il rimborso su StarCasinò

Il bonus di benvenuto prevede un rimborso fino al 50% sulla prima giocata se non è stata vincente. Per richiederlo è sufficiente recarsi nella pagina dedicata ai bonus in cui sono elencati tutti quelli attivi.

Non è possibile richiedere il rimborso delle scommesse annullate o su cui è stato eseguito il cash out.

Come prelevare i bonus su StarCasinò

Nel momento in cui il Fun Bonus è stato trasformato in Real Bonus, bisogna puntarlo un’altra volta prima che le vincite siano prelevabili. Dopo aver completato il rigioco, per effettuare il prelievo si segue esattamente la medesima procedura per il prelievo delle vincite che vedremo di seguito.

Come prelevare da StarCasinò

Dal menù a tendina sotto il tuo nome clicca "Preleva". Seleziona il metodo di pagamento, fra quelli già usati almeno in un’occasione per la ricarica, inserisci l'importo e conferma.

Come depositare su Star Casinò

Clicca il pulsante "Ricarica" vicino al saldo, seleziona il metodo di pagamento che preferisci e inserisci la somma che desideri depositare. Infine premi "Deposita" per concludere l'operazione.

Come vedere le partite su StarCasinò

Su StarCasinò puoi accedere facilmente all'elenco delle partite di giornata e di quelle disponibili al momento e su cui potrai scommettere live. Troverai le partite nella sezione dedicata alle scommesse. Sfortunatamente, al momento non è possibile seguire alcun match o evento sportivo in diretta live.

Quando posso prelevare su StarCasinò

Dopo che il tuo conto è stato verificato puoi iniziare a prelevare le vincite. Puoi ritirare i fondi dopo averli giocati almeno una volta. Nel caso dei bonus, dovrai aver completato il wagering, ovvero il requisito di puntata, trasformando il saldo bonus in denaro reale prelevabile.

Domande frequenti

Ecco una lista delle domande più frequenti su StarCasinò per risolvere i tuoi dubbi in un attimo.

Quali lingue supporta il sito del casino StarCasinò?

Il sito al momento supporta solo la lingua italiane. Le lingue supportate dall'app invece sono italiano, ceco, danese, finlandese, francese, greco, inglese, islandese, norvegese, polacco, portoghese, serbo, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese.

È possibile giocare su StarCasinò da dispositivi mobili?

Sì, è possibile grazie all'app nativa per smartphone disponibile per dispositivi iOS e Android, oltre al sito ottimizzato per mobile (web app).

Quali sono le restrizioni geografiche per accedere al casino di StarCasinò?

Non vi sono restrizioni geografiche per accedere a StarCasinò.

Quali provider di software collaborano con StarCasinò?

Nel 2023 sono state lanciate collaborazioni con nuovi provider, tra questi Wazdan, una software house inglese molto amata per le sue caratteristiche uniche e la sua affidabilità. Da luglio 2023 è sbarcato sul sito anche Quickspin. Una software house svedese famosa per le innovazioni che ha apportato al settore delle video-slot. Oltre a questi nomi nuovi, ci sono grandi colossi come Playtech, Evolution Gaming, ecc.

Il casinò di StarCasinò offre giochi con dealer dal vivo?

Si, StarCasinò mette a disposizione dei suoi utenti diversi giochi live con dealer in carne e ossa. È possibile giocare in questa modalità a blackjack, roulette e altri game show in diretta.

Posso provare i giochi gratuitamente su StarCasinò prima di giocare con soldi veri?

Puoi provare i giochi in modalità demo usando dei soldi virtuali. Per farlo, non dovrai nemmeno accedere al tuo conto gioco. Inoltre, riceverai 50 free spin senza deposito alla registrazione per testare la slot Money Train 3, con la possibilità di vincere denaro reale.

Quali valute sono accettate su StarCasinò?

In Italia, StarCasinò accetta soltanto l'euro come valuta di pagamento.

Quanto ci mette StarCasinò a pagare?

Le tempistiche variano in base al metodo di pagamento scelto. Solitamente, sono necessari 1-2 giorni con carta di credito e 3-5 giorni con bonifico bancario.