Recensione Unibet: il test definitivo e la nostra opinione

Unibet è uno dei bookmaker più noti sul mercato europeo e italiano, con una lunga storia che parte dal 1997. Fondato in Svezia, il brand è sinonimo di affidabilità e innovazione nel mondo delle scommesse online. La piattaforma, attiva in Italia dal 2014 con licenza ADM (Concessione GAD n. 15228), offre un'esperienza di gioco solida e ben strutturata, spaziando dalle scommesse sportive al casinò online.

Abbiamo dedicato oltre 20 ore a testare ogni aspetto di Unibet, dalle scommesse live ai metodi di pagamento e ora siamo pronti a condividere il nostro verdetto finale. Scopri cosa rende Unibet uno dei bookmaker più apprezzati in Italia.

● ● ●

Il nostro riscontro su Unibet

(attualmente non disponibile)

● ● ●

Recensioni Unibet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Al momento, Unibet non offre un bonus di benvenuto specifico per le scommesse sportive, ma gli utenti possono approfittare di promozioni periodiche legate a eventi sportivi o giocate multiple. Le offerte variano nel tempo, e per i nuovi giocatori, è consigliabile consultare spesso la pagina dedicata alle promozioni. Ricordiamo che tutte le promozioni sono riservate agli utenti con un conto gioco attivo. Per approfondire altri bonus disponibili, consulta la sezione dedicata ai bonus scommesse.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Unibet

La registrazione su Unibet è semplice e veloce, grazie a una procedura standard che richiede pochi minuti. L’unico metodo disponibile è la registrazione classica, che prevede l’inserimento dei propri dati personali e il caricamento di un documento di identità per verificare il conto gioco.

Ecco i passaggi per completare la registrazione su Unibet:

Accedi alla pagina di registrazione di Unibet tramite il pulsante in giallo “Registrati Ora” in alto a destra;

Inserisci i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, ecc.);

Fornisci un indirizzo email valido e crea una password sicura;

Carica un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto o patente);

Conferma il tuo account cliccando sul link inviato all’indirizzo email;

Completa la procedura verificando il conto gioco e inizia a scommettere.

Questa procedura è completamente online e richiede pochi minuti. Indicativamente, si impiegano 5-6 minuti per completare l’intero processo di registrazione.

● ● ●

Unibet, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Il sito di Unibet è ben strutturato, con un design intuitivo che permette di navigare agevolmente tra le diverse sezioni. Gli sport sono facilmente accessibili tramite la barra di navigazione laterale, mentre gli eventi principali e le scommesse live sono sempre in evidenza, consentendo agli utenti di trovare rapidamente ciò che cercano.

La piattaforma si distingue per la chiarezza delle informazioni e la facilità d'uso, offrendo un'esperienza adatta sia ai nuovi giocatori che a quelli più esperti. Grazie alla disposizione ordinata dei mercati e alle statistiche in tempo reale, gli utenti possono prendere decisioni informate e piazzare scommesse in modo rapido e semplice.

Anche se lo streaming live sarà trattato in un paragrafo successivo, va sottolineato che Unibet offre un ambiente completo per chi ama scommettere in tempo reale, con una vasta gamma di eventi disponibili e aggiornamenti continui sull'andamento delle partite.

● ● ●

Unibet App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L'app scommesse di Unibet è ideale per chi desidera piazzare delle puntate da mobile in completa libertà. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, l’app offre tutte le funzionalità del sito desktop, inclusi eventi live e statistiche aggiornate. L’interfaccia è chiara e ben organizzata, con menu intuitivi che rendono la navigazione semplice anche per gli utenti meno esperti. Grazie a pochi tap, è possibile selezionare sport e competizioni, comporre la schedina e piazzare le proprie scommesse in modo rapido.

Per il download, gli utenti Android possono scaricare l’app direttamente dal sito di Unibet, mentre per dispositivi iOS è disponibile su App Store. La versione Android richiede Android 10 o superiore con un file di 1,42 MB, mentre la versione per iOS richiede iOS 15 o superiore e ha una dimensione di 174,5 MB. Chi preferisce non scaricare l’app può utilizzare la web app accedendo al sito direttamente dal browser del proprio dispositivo mobile.

● ● ●

Unibet: recensioni sul palinsesto sportivo

Unibet vanta un palinsesto sportivo ampio e diversificato, che copre oltre 20 discipline. Il calcio occupa naturalmente un posto di rilievo, con eventi che spaziano dai principali campionati europei come Serie A, Premier League e Liga, fino a leghe meno note come la Premier League armena e la Super League dello Zambia. Tuttavia, la vera forza di Unibetsta nell'offrire un'ampia gamma di sport di nicchia, come snooker, scacchi, floorball e sport invernali.

Per gli appassionati di discipline più rare, il palinsesto include anche hockey su ghiaccio, pallamano, rugby e pallavolo, oltre a una selezione di sport americani come football e baseball. Non mancano le scommesse su eSports, una categoria sempre più popolare, e scommesse speciali su eventi di spettacolo e programmi TV.

Un aspetto meno positivo è la mancanza di corse di cavalli e sport virtuali, che potrebbe deludere alcuni utenti. Tuttavia, la piattaforma compensa ampiamente con la sua offerta live e mercati internazionali, rendendo Unibet un'ottima scelta per chi cerca varietà e scommesse su eventi internazionali.

Game of Champions Unibet: cos’è e come funziona

Il Game of Champions di Unibet è un gioco a quiz gratuito basato sulle partite della Champions League. Gli utenti devono rispondere correttamente a sei domande relative alle partite, come il risultato esatto o il numero di gol segnati. Chi risponde correttamente a tutte e sei le domande vince un montepremi fino a 25.000 euro. In caso di più vincitori, il montepremi viene diviso equamente. La partecipazione è gratuita, ma riservata agli utenti registrati su Unibet

Valutazione della sezione live streaming

La sezione live streaming di Unibet è uno dei punti di forza della piattaforma, permettendo agli utenti di seguire in diretta un'ampia varietà di eventi sportivi, tra cui calcio, basket, tennis e sport di nicchia come l’hockey su ghiaccio. Gli utenti possono accedere gratuitamente al servizio, purché abbiano un conto gioco attivo con saldo. La qualità dello streaming è elevata, con immagini fluide e una perfetta sincronizzazione con le scommesse live, rendendo l’esperienza di gioco immersiva e dinamica. Eventi come la Bundesliga e la NBA sono sempre coperti, garantendo un’offerta ricca.

● ● ●

Il casinò Unibet: un’esperienza “live” di qualità

Una delle caratteristiche principali del casino di Unibet è la sua eccellente sezione live, che offre ai giocatori un’esperienza coinvolgente e realistica grazie ai croupier dal vivo. La piattaforma include un’ampia varietà di giochi da tavolo in versione live, come blackjack, roulette, baccarat e poker, con croupier professionali che guidano il gioco in tempo reale. Grazie allo streaming in alta definizione, i giocatori possono vivere un'atmosfera da vero casinò direttamente da casa, interagendo con i croupier e altri giocatori. Questa sezione rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di gioco autentica e interattiva. Inoltre, la qualità della grafica e la fluidità del gioco migliorano notevolmente l’esperienza, rendendo Unibet uno dei migliori casinò online per i giochi live. Oltre alla sezione live, il casinò offre anche oltre 1.000 slot machine sviluppate dai principali provider (un numero in linea con alcuni dei maggiori siti presenti sul mercato italiano come – ad esempio – Snai o Bwin), garantendo un’ampia varietà di giochi per tutti i gusti.

● ● ●

Unibet: metodi di pagamento disponibili

Unibet offre diverse opzioni di pagamento sicure e veloci per soddisfare le esigenze dei suoi utenti. Le transazioni possono essere effettuate tramite carte di credito e prepagate, e-wallet e bonifico bancario. Tra i metodi più popolari ci sono Visa, MasterCard, PayPal, Skrill e Apple Pay, tutti caratterizzati da limiti di deposito e prelievo in linea con il mercato. Non vengono applicate commissioni sulle transazioni, e i tempi di accredito variano a seconda del metodo scelto.

Ecco una panoramica dei metodi di pagamento disponibili:

Visa , deposito minimo 10€, accredito immediato.

, deposito minimo 10€, accredito immediato. MasterCard , deposito minimo 10€, accredito immediato.

, deposito minimo 10€, accredito immediato. PayPal , deposito minimo 10€, accredito immediato.

, deposito minimo 10€, accredito immediato. Skrill , deposito minimo 15€, accredito immediato.

, deposito minimo 15€, accredito immediato. Neteller , deposito minimo 15€, accredito immediato.

, deposito minimo 15€, accredito immediato. Apple Pay , deposito minimo 5€, accredito immediato.

, deposito minimo 5€, accredito immediato. Bonifico bancario, senza limite minimo, accredito in 3-5 giorni lavorativi.

● ● ●

Servizio clienti Unibet, assistenza rapida e soddisfacente

Abbiamo testato il servizio clienti di Unibet tramite live chat per avere chiarimenti sulle procedure di prelievo e siamo rimasti soddisfatti della velocità e precisione dell'assistenza ricevuta. L'operatore in italiano ha risposto in pochi minuti e ha fornito spiegazioni dettagliate e facili da comprendere. L’alternanza del servizio tra italiano (10:00-18:00) e inglese (18:00-10:00) garantisce un supporto continuo, mostrando l'impegno di Unibet nell'offrire assistenza qualificata e costante. Questo rende il servizio clienti un punto di forza della piattaforma.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Gli utenti di Unibet possono contattare il servizio clienti attraverso i seguenti metodi:

Live chat : In italiano: Lunedì-Domenica, dalle 10:00 alle 18:00. In inglese: Lunedì-Domenica, dalle 18:00 alle 10:00

: In italiano: Lunedì-Domenica, dalle 10:00 alle 18:00. In inglese: Lunedì-Domenica, dalle 18:00 alle 10:00 Email: all’indirizzo info@unibetsupport.it

La live chat è ideale per risolvere rapidamente i problemi, mentre l’email può essere usata per richieste più complesse o per inviare documenti di verifica.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Gli utenti di Unibet condividono opinioni contrastanti, con una prevalenza di recensioni positive. Su Trustpilot, un utente scrive: "Unibet ha una vasta gamma di sport su cui scommettere, e i pagamenti sono sempre rapidi. Ottima esperienza con il servizio clienti, che è stato molto professionale" (5 stelle). Un altro commenta: "L'app funziona molto bene, è intuitiva e mi permette di piazzare scommesse live senza problemi" (5 stelle).

Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato aspetti negativi. Un utente ha criticato i limiti nei mercati calcistici: "Avrei voluto più opzioni di scommesse per alcuni eventi, soprattutto sul calcio" (3 stelle).

● ● ●

Recensioni Unibet: il verdetto finale di CalcioMercato

Unibet è una piattaforma affidabile che si distingue per la sua vasta offerta sportiva e funzionalità avanzate come il live streaming, particolarmente apprezzato dagli utenti che amano seguire gli eventi in tempo reale. Tuttavia, l’assenza di un bonus di benvenuto per le scommesse sportive rappresenta un punto debole rispetto ad altri operatori che offrono promozioni più allettanti per i nuovi iscritti. Anche la varietà dei mercati scommesse, soprattutto per eventi calcistici di minore rilievo, potrebbe essere migliorata. Il servizio clienti, pur essendo efficiente e disponibile 24/7, presenta delle limitazioni linguistiche, in quanto l’assistenza in italiano è disponibile solo in orari specifici.

Nonostante questi aspetti migliorabili, Unibet rimane una delle piattaforme più solide sul mercato, particolarmente indicata per gli scommettitori esperti che cercano un servizio affidabile e una vasta gamma di sport e scommesse live. Nel complesso, offre un’esperienza di scommesse soddisfacente, ma potrebbe fare di più per attrarre e fidelizzare i nuovi utenti.

● ● ●

Domande Frequenti

Unibet è sicuro?

Sì, Unibet opera con una licenza ADM (Concessione numero 15228), che garantisce la legalità e la sicurezza della piattaforma, grazie anche alle tecnologie utilizzate per proteggere i dati personali e finanziari degli utenti.

Perché scegliere Unibet?

Unibet offre un’ampia varietà di sport, funzionalità avanzate come il live streaming, e un’app intuitiva, rendendolo ideale per scommettitori esperti alla ricerca di affidabilità e scommesse in tempo reale.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Unibet?

L’assenza di un bonus benvenuto scommesse e di un bonus senza deposito è certamente un punto a sfavore di questo bookmaker, che dovrebbe puntare ad inserire un numero di promozioni in linea con i suoi competitor.