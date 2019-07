Dopo la sfida tra Operazione Nostalgia Stars contro LaLiga Legends seguita in diretta dagli inviati di calciomercato.com allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, Alvaro Recoba ha parlato del mercato dell'Inter: “Io parlo da tifoso dell’Inter, non so cosa sia successo, se fosse per me io terrei Icardi e Nainggolan per i giocatori che sono. I tifosi i migliori giocatori li vogliono in squadra, poi dipende dalla voglia della società e dei giocatori a rimanere. Conte? Bisogna lasciare da parte la maglia, se uno è bravo è bravo, anche se ha giocato in un’altra squadra e ci sono stati scontri importanti. Per me l’allenatore lo fa anche bene, quindi se serve all’Inter io dico benvenuto. Decide il campo alla fine, se farà bene farà il bene dell’Inter, se farà male si dirà il contrario. Contano i risultati. La società? Tutte le squadre stanno cercando di essere l’anti Juve, l’Inter si sta costruendo nella maniera giusta, ma la Juve resta la più forte, hanno una tranquillità di vincere da parecchi anni. Coi colpi che ha fatto l’Inter può cercare di togliere lo scudetto alla Juve”.