Intervistato dal Quotidiano Sportvo, l'ex attaccantesi è raccontato a tutto tondo ripercorrendo la sua epserienza in nerazzurro, partendo dai successi, passando per i grandicome lo scudetto persopersi contro il Milan,e parlando anche delE verso Inter-Porto di Champions League arriva anche il suo pronostico."Se in campionato quest’anno il Napoli è imprendibile per tutti, conto che l’Inter possa fare ancora un po’ di strada in Champions, visto che nelle Coppe ha sempre fatto bene. Certo negli ultimi anni il Porto è la bestia nera delle Italiane e non sarà facile"."C’è da dire che appena l’Inter non vince una partita è come ai miei tempi: è subito polemica, come dopo lo 0-0 con la Sampdoria".Nel calcio così fisico di oggi farei fatica, ma se non mi fossi allenato seriamente non avrei potuto giocare fino a quasi 40 anni. Non rimpiango nulla. Con l’Inter ho vinto una Coppa Uefa, due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.dove fummo eliminati dal Milan con due pareggi. Lì Cuper mi chiamò in camera, sapeva che stavo male, come erano a pezzi Bobo Vieri e Crespo, mi chiese se me la sentissi di giocare. Accettai il rischio e in campo non la presi mai, ma non sono mai stato uno che si tira indietro"."Anche dagli avversari. MagariMa la gente ha capito che io ho sempre voluto divertire e divertirmi. L’Inter è un pezzo della mia vita e del mio cuore".