La Lazio è da Champions? Come riporta il Corriere dello Sport, le 5 vittorie consecutive hanno scavato un solco incredibile tra la squadra di Inzaghi e le inseguitrici, candidate alla zona Champions. Il Napoli di Ancelotti è a -7, la tanto decantata Atalanta è a – 5 e anche Roma e Cagliari sono a -2.



LAZIO IN CHAMPIONS - E Lotito gongola: da quando è presidente soltanto nel 2010 si era registrato un piazzamento migliore dopo 13 giornate, secondo posto con Reja in panchina. Alla fine sfuggì la Champions per la differenza reti. In attacca la Lazio è devastante: i ragazzi di Inzaghi hanno siglato 30 reti, solo l’Atalanta ha fatto meglio con 31. La retroguardia di Inzaghi, che ha palesato qualche problema, con 14 goal subiti è quarta dietro a Juventus (10), al sorprendente Verona (11) e all’Inter (12). Numeri da Champions.