Inzaghi aspetta il capitano della Lazio Senad Lulic. Dopo la conferma che la ripresa della Serie A svela mesi di fuoco e match ogni 3 giorni, il mister biancoceleste vorrebbe avere a disposizione tutti gli effetti, a partire dalla partita contro l'Atalanta. Lulic nelle prossime ore sarà a Formello con i compagni Jordan Lukaku e Silvio Proto.



RECUPERO LULIC - Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano della Lazio verrà sottoposto a tampone, non dovrà sottoporsi a 14 giorni di quarantena: se negativo, potrà subito aggregarsi ai compagni e potrà completare con lo staff il recupero dall'operazione in artroscopia dello scorso febbraio. Servirà tutta la sua esperienza e duttilità in questo finale di stagione.