(di nuovo). L'annuncio arriva via Instagram direttamente dai, che con il chitarrista saranno in tour anche in Italia il prossimo, la sera dopo l'esordio degli Azzurri di Mancini a Euro2020 contro la Turchia a Roma.- "I Red Hot Chili Peppers annunciano l'addio al nostro chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer. Josh è uno splendido musicista che rispettiamo e a cui vogliamo bene. Siamo molto grati per il tempo trascorso insieme. Annunciamo anche, con grande entusiasmo e di cuore, che John Frusciante rientra nel nostro gruppo".